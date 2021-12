Akkök Holding'den 'Kadın Enerjisi' projesi

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding, kadınlara ilişkin yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Enerji grubu şirketleri Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji tarafından ortaklaşa yürütülecek 'Kadın Enerjisi' projesi kapsamında, çalışanların ortaokul ve lise çağındaki çocuklarına ve üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında; enerji grubu şirketlerindeki kadınlara ise kariyer yolculuklarında destek olunacak.

Akkök Holding, kadınlara ilişkin yeni bir projeye başladı. Holdingin enerji grubu şirketlerinin ortaklaşa yürütecekleri üç proje, 'Kadın Enerjisi' çatı isminde bir araya getirildi. Çeşitli eğitimler, sohbetler ve atölye çalışmaları, mentorluk, staj ve burs olanakları içeren Kadın Enerjisi projesi; Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji tarafından hayata geçirilecek. Enerji sektöründeki kadın istihdamını artırmayı ve kadın çalışanlara kariyer yolculuklarında destek olmayı amaçlayan projenin hedef kitlesi; ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile birlikte, enerji sektöründe çalışan kadınlar. Akkök Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjiden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve CFO'su Özlem Ataünal, projenin ayrıntılarını paylaştı.

"Kadın Enerjisi'ni Türkiye'ye yaymayı hedefliyoruz"

Projenin ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile iş yaşamındaki kadın çalışanlara yönelik planlandığını belirten Özlem Ataünal, proje için seçtikleri logoyu da şu sözlerle anlattı: "Logomuz, önündeki duvarı iten bir kadın figüründen oluşuyor. Kadınlar günümüzde de eğitim hayatından iş hayatına kadar çeşitli engellerle karşılaşabiliyorlar. Bu imge ile iş yaşamında önüne konulan engelleri yok etmeye çalışmanın ve yoluna cesaretle devam etmenin önemine vurgu yapmak istedik. 'Kadın Enerjisi' ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve beraberinde fırsat eşitliği çalışmalarımıza somut adımlar ekleyebileceğimiz için çok heyecanlıyım."

Enerji grubu çalışanlarının ortaokul ve lise çağındaki kız çocukları, farklı üniversitelerde eğitim gören öğrenciler ve enerji grubu şirketlerinde görev yapan tüm kadın çalışanlar eş zamanlı yürütülecek projelerden faydalanabilecek. 2022 sonuna kadar en az 550 kişiye doğrudan fayda sağlayacak şekilde kurgulanan Kadın Enerjisi projesinin, 2023 itibarıyla Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Akenerji ve Sepaş Enerji de WEPs imzacısı olacak

Enerji sektörünün iş hayatına başlayacak genç kadınlar için daha cazip hale getirilmesini istediklerini dile getiren Ataünal, Kadın Enerjisi projesi ile enerji sektöründe kadını odağına alan ve fark oluşturan yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ataünal, projenin ilk etabında SEDAŞ'ın imzacısı olduğu, Birleşmiş Milletler İnisiyatifi Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) Akenerji ve Sepaş Enerji'nin de imza atacaklarını kaydederek, "Araştırmalara göre küresel iş gücünün yüzde 48'ini oluşturan kadınların enerji sektöründeki oranı sadece yüzde 22'nci 'Erkek işi' kalıp yargısından kurtularak, bu oranı yukarılara çekmemiz lazım. Enerji grup şirketlerimiz Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji'nin kadınlara yönelik çalışmalarını tek çatı altında, daha güçlü şekilde ve ortak çabayla yürüteceğiz. Projemiz sayesinde kadınların birbirlerine destek olma ve dayanışma örneklerini çoğaltacağız" dedi.

Enerji grup şirketleri neler yapacak?

Akenerji'nin 'Kadın Enerjisi - Kampüste' projesi, enerji sektöründe kadın istihdamıyla beraber kadın lider sayısını da artırmayı ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla, Türkiye İşverenler Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Yenibirlider Derneği'nin birlikte yürüttüğü Genç Kadın Liderler Programı ile Bahçeşehir Üniversitesi ve UNITAR'ın (Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü) Yönetici ve Liderler için Uluslararası Eğitim Merkezi CIFAL İstanbul ortaklığında eğitim programları başlatılıyor. Yaklaşık 100 üniversite öğrencisinin faydalanacağı eğitimlerin sonunda başarılı olanlara, mentorluk ve staj imkanı sağlanacak.

SEDAŞ'ın yürüteceği 'Kadın Enerjisi - Next' projesi, holding enerji grubu çalışanlarının kız çocuklarının lise ve üniversite eğitimlerinde elektrik bölümlerini seçmelerini teşvik ediyor. İstatistiklere göre her yıl bu bölümlerden mezun olan kız öğrencilerin oranı yüzde 18 seviyesinde. Teşvik edici uygulamalarla kız çocukların enerji sektöründe ufkunu açmayı planlayan proje ile bu oranın artırılması hedefleniyor. Projeye katılacak öğrencilere, saha gezileri, uygulamalı teknik eğitimler ve mentorluk yoluyla gelişim, staj ve burs imkanları sağlanacak. Programı tamamlayanlara, holdingin enerji grubu şirketlerinde işe alımlarda öncelik tanınacak. Proje ile her yıl hedef kitle olarak tanımlanan 150 kız öğrenciye ulaşılması planlanıyor.

Sepaş Enerji tarafından kurulan 'Kadın Enerjisi - Bi'şey Olmalı' sosyal etki platformu ise holdingin enerji grubunda çalışan kadınların kişisel gelişim ve öğrenme fırsatlarına odaklanacak. Bi'şey Olmalı ile enerji sektöründe görev yapan kadın çalışanların hayattaki rollerini daha iyi tanımlamaları ve kariyer gelişimlerini olumlu yönde etkileyerek sektördeki kadın lider sayısının artırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, ilk etapta kadın yöneticiler ve kadın çalışanların buluşma toplantıları, kadınları destekleyici konularda ilham verici sohbetler, kreatif drama tekniğiyle rol ve yaşam dengesi atölye çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. Bir yıl içinde 4 farklı programla hedef kitle olarak tanımlanan 300 kadına en az 1 kere temas edilmesi planlanıyor. - İSTANBUL