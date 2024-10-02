Akkuyu NGS\'de İnşaat Hızı Artıyor

Ekonomi

Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşasının plana uygun devam ettiğini belirterek, "Akkuyu NGS projesinin inşa sürecinde birinci üniteden bahsedecek olursak, son aşamaya gelmiş bulunmaktayız diyebilirim." dedi.

Sezemin, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST 2024'te, Akkuyu NGS'nin son durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Akkuyu NGS'de 4 ünitenin inşaatının farklı aşamalarda olmakla birlikte eş zamanlı sürdürüldüğünü belirten Sezemin, "Akkuyu NGS projesinin inşa sürecinde birinci üniteden bahsedecek olursak, son aşamaya gelmiş bulunmaktayız diyebilirim. Birinci üniteyle ilgili bütün ekipmanlar halihazırda kurulmuştur ve çok büyük bir titizlikle kontrolleri yapılmaktadır." diye konuştu.

Sezemin, projenin tasarımda öngörülen parametrelere uygunluğun büyük bir titizlikle kontrol edildiğine dikkati çekerek, "Birinci güç ünitesinin işletmeye alınması için bütün gücümüzü ve imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

İkinci ünitede soğutmayı sağlayacak boru hatları kuruluyor

Santralin ikinci ünitesinde soğutma sisteminin borularının kurulumuyla alakalı çok önemli bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Sezemin, şunları kaydetti:

"Bu boru hatları, reaktörün çalışması esnasında soğutmayı sağlayacak suyu taşıyor. Dolayısıyla 330 derecelik sıcaklığın 160 dereceye düşürülmesi için gerekli çalışma burada sağlanıyor. Bu görev de söz konusu boru hatlarıyla yapılıyor. Daha önce aynı çalışma ilk reaktörde inşaat mühendislerimiz ve teknik ekiplerimizle gerçekleştirildi. Burada edinilen deneyim çerçevesinde birinci reaktörde rekor sayılabilecek sürede kurulumu yapan arkadaşlar 2. ünitede de görevlendirildi. "

Sezemin, üçüncü güç ünitesinde ise reaktör şaftı denilen kısımda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

Dördüncü ünitedeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Sezemin, "Geçen sene sonuna doğru reaktör binasının temel kısmının yapımını tamamladık. İlaveten türbin binasındaki diğer çalışmalar eş zamanlı olarak başlamış ve halihazırda devam etmektedir. Şunu özellikle söylemem gerekiyor ki oradaki tabliyelerle ilgili bütün çalışmalar tamamlanmıştır. Dördüncü ünitede iki katlı olan koruma katmanı denen yapı tamamlanmıştır. Burada çok önemli sayılabilecek kor tutucu dediğimiz bir ekipman sahaya getirilmiştir. Eş zamanlı olarak deniz, hidroteknik yapılar, kıyı yapıları planımıza göre devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sezemin, inşaat sahasına son zamanlarda getirilen ekipmanlara ilişkin, "Buhar üretici dediğimiz ekipman bütün bileşenleriyle üçüncü ünitede kullanılmak üzere sahaya getirilmiştir. Bu sene için de Rusya'dan dördüncü güç ünitesi için reaktör basınç ekipmanının tedariki beklediğimiz önemli gelişmelerden biri." ifadelerini kullandı.