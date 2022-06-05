Akkuyu NGS, Mersin'in en büyük işvereni oldu - Son Dakika
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Akkuyu NGS, Mersin'in en büyük işvereni oldu

05.06.2022 00:57
Akkuyu NGS, Mersin'in en büyük işvereni oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) Mersin'in en büyük işvereni olarak kabul ederek Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimine teşekkür belgesi verdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) Mersin'in en büyük işvereni olarak kabul ederek Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimine teşekkür belgesi verdi. Teşekkür belgesi, "Sosyal Güvenlik Haftası" kapsamında sunuldu.

SGK Mersin İl Müdürü Ali Koç ve beraberindekilerden oluşan heyet, teşekkür belgesini takdim etmek üzere Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesindeki Akkuyu NGS inşaat sahasını ziyaret etti. Heyet, Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimine bölge sakinlerini istihdam etme konusunda gösterdikleri üstün çabalardan dolayı teşekkür ederek, gelecekte daha da verimli bir iş birliği yapmayı umduklarını belirtti.

Akkuyu Nükleer A.Ş., projenin başladığı ilk günden bu yana Mersin ve çevresinde bölge ekonomisinin ve altyapısının gelişmesine katkıda bulunuyor. İstatistiklere göre, nükleer santralde 1 kişinin istihdam edilmesi, NGS inşaatının yapıldığı bölgede endüstri, eğitim ve diğer alanlarda 10 kişinin daha istihdamını sağlıyor.

"Sahada 20 binden fazla kişi çalışıyor"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Akkuyu NGS projesi, inşaatın aktif şekilde başlamasından bu yana Mersin bölgesinin lider konumundaki işvereni oldu. Sahada, kalifiye işçiler, mühendisler ve farklı mesleklerden uzmanlar da dahil olmak üzere 20 binden fazla kişi çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumundan böyle bir ödül almak, ekibimizin bir süredir gösterdiği tüm başarıların bir sonucu ve teyididir. Şirketimizin İnsan Kaynakları Departmanı, sürekli olarak personel politikasını iyileştirmek için çalışmaktadır. Bu sayede yeni uzmanların kabulü ve adaptasyonu mümkün olan en rahat şekilde ve Türkiye mevzuatına tam uyumluluk çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Gülnar Belediyesi ile bölge sakinlerini istihdam etme amacıyla bir program yürütüyoruz. Bu kapsamda, hedeflenen istihdam için bir merkez oluşturduk. Şu anda da bölgenin 600'den fazla sakini NGS sahasında çalışıyor" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş., NGS sahasının ana işvereni olarak toplam çalışan sayısı, SGK sigorta primi miktarı, kadın istihdam sayısı, kapsayıcı bir ortamın oluşturulması ve engelli çalışanların istihdamı olmak üzere 4 kritere göre değerlendirildi. Akkuyu NGS, tüm bu alanlarda bölgenin tartışmasız lider işvereni oldu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Mersin, Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS, Mersin'in en büyük işvereni oldu - Son Dakika

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