AKO Akü Ar-Ge'de hız kesmiyor - Son Dakika
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AKO Akü Ar-Ge'de hız kesmiyor

15.04.2022 12:22
AKO Akü Ar-Ge'de hız kesmiyor

AKO Akü, Çankırı'da tank ve zırhlı araçlar için küresel rekabete uygun teknolojiye sahip en güncel D7 tipi akü üretimine başladı.

AKO Akü, Çankırı'da tank ve zırhlı araçlar için küresel rekabete uygun teknolojiye sahip en güncel D7 tipi akü üretimine başladı.

AKO Akü açıklamasına göre, marka, Türkiye savunma sanayisi ve NATO'nun yanı sıra tüm dünyanın tedarikçisi olmayı hedefliyor. Türkiye'nin ve dünyanın savunma sanayisinde kullanılacak D7 tipi aküleri Çankırı'da üretmeye başlayan AKO Akü, önceliğini Türk savunma sanayisi olarak belirledi. Ardından NATO ve tüm dünyanın tercih edilen tedarikçisi olmayı hedefleyen marka, 3 yıllık Ar-Ge çalışmaları sayesinde "Dünyadaki en iyilerden" olduğu kabul edilen ürünlerin performans özelliklerini "daha hafif ve daha güvenli" seviyeye taşımayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, AKO Grup'un güçlü finans ve vizyonu sayesinde gerçekleştirilen maliyetli çalışmanın; uzman Ar-Ge üretim ve bakım ekiplerinin 3 yıllık yoğun mesaisi sonucu başarıldığını vurguladı.

Büyükkalender, "Türkiye'de şu an için sadece AKO Akü'de bulunan 'Matrix Press ve Kaizen Tüneli' teknolojisiyle küresel bazda elde edeceğimiz rekabet ile ülkemizi bu alanda başarıyla temsil etmeyi hedefliyoruz. İlk prototipi 2018 yılında yapılan aküler, deneme ve test çalışmalarını 2021 sonuna kadar sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Nisan ayında üretim hatlarında seri üretilmeye başlanan D7 tipi akülerin, ilk etapta sulu, sonrasında AGM ve Jel olarak planlandığına işaret eden Büyükkalender "AGM ve Jel tipleri ise 2023 yılı sonunda hazır olacak. Hedefimiz D7 ürününde önce NATO'nun sonrasında tüm dünyanın tercih edilen tedarikçisi olmak. Önceliğimiz ise Türkiye savunma sanayisine ve Türk ordusuna bu akülerin yerli ve milli tedarikini sağlayarak ürün avantajlarının kendi ülkemizde yaşanması olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"D7 Tank Aküsü, uç sıcaklıklarda çalışabilme kabiliyetine sahip"

Hulki Büyükkalender, 2020 Ar-Ge 250 araştırmasında Türkiye'de akü sektörü şirketleri arasında ilk sırada yer alan AKO Akü'nün 2019 sıralamasında da sektöründe en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirket olduğunu hatırlattı.

Ürünün en büyük özelliğinin, aküyü oluşturan plakaların hem ızgaraları hem de aktif malzemesinin Türkiye'de sadece AKO Akü de bulunan proseslerden geçmekte olduğunu belirten Büyükkalender, "Benzer prosesler ABD ve Kore'deki birkaç firmada daha mevcut olsa da Türk mühendislerin üzerinde uzun yıllardır çalışarak gerçekleştirdiği dizaynlara ve ekipman modifikasyonlarına göre üretiliyor. Hem pozitif hem negatif plakalarında kullanılan Matrix Press teknolojisi Türkiye için bir ilk. D7 Tank Aküsü, ağır titreşimlere, darbelere ve uç sıcaklıklarda çalışabilme kabiliyetine sahip." ifadelerini kullandı.

Büyükkalender, hedeflerinin küresel rekabette teknoloji farkı ile maliyetleri aşağıya çekip, Türkiye'ye döviz kazandırmak olduğunun altını çizdi.

AKO Akü'nün Avrupa ve dünya rekabetinde hem ölçek hem de performans katkısı ile pazar payını büyütmek istediklerini aktaran Büyükkalender, Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere, 86 farklı ülkeye ihracat yapan AKO Akü'nün bu yıl üretim kapasitesini 3 milyon 500 bin adetten 5 milyona çıkaracağı bildirdi.

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Araştırma Geliştirme, Türkiye, Çankırı, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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