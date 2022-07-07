AKO Grup'tan bayramda yola çıkacaklara "akünüzü kontrol edin" uyarısı - Son Dakika
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AKO Grup'tan bayramda yola çıkacaklara "akünüzü kontrol edin" uyarısı

07.07.2022 11:01
AKO Grup'tan bayramda yola çıkacaklara "akünüzü kontrol edin" uyarısı

AKO Grup, Kurban Bayramı tatiline günler kala, aracıyla uzun yola çıkacak ailelere uyarılarda bulundu.

AKO Grup, Kurban Bayramı tatiline günler kala, aracıyla uzun yola çıkacak ailelere uyarılarda bulundu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, 9 günlük bayram tatili için yola çıkacakların akü gibi etkenleri aracı yolda bırakmayacak şekilde yaptırması gerektiğini vurguladı.

Büyükkalender, "Yolculuğa çıkmadan önce on nokta kontrol dediğimiz lastik, su, yağ, akü gibi etkenleri mutlaka kontrol ettirin. Yolculuk süresince ve sonrasında araç motorunun aşırı sıcaktan daha az etkilenmesi için mümkün olduğunca kapalı parklara veya gölgeye bırakılması gerekiyor. Akünün kutup başları, korozyon ve paslanmaya karşı kontrol edilmeli ve mümkünse akünüz sıvı temasından korunmalı. Titreşimi engellemek için akü, araçta iyi sabitlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve sıcak hava koşullarının akünün ömrünü belirlediğine işaret eden Büyükkalender, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akünün standart ömrü yaklaşık 5 yıldır. Teknoloji ve sıcak hava koşulları da akünün ömrünü şekillendirir. Aracınız yüksek sıcaklıkta ve yoğun trafikte uzun süre kalıyorsa, hızla yaşlanacaktır. Bu durumda akünüzün uzun ömürlü olması için Kalsiyum/Kalsiyum teknolojisiyle üretildiğine ve korozyona karşı dayanıklı matrix press (punch) teknolojisine sahip aküleri ve en önemlisi daha uzun garanti sunan ürünleri tercih etmek akünüzün çabuk ölmemesi için doğru seçim olacaktır."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Tragger, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AKO Grup'tan bayramda yola çıkacaklara 'akünüzü kontrol edin' uyarısı - Son Dakika

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