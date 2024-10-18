Aksa Doğalgaz'dan Büyük Başarı

Ekonomi

Aksa Doğalgaz, MerComm tarafından düzenlenen, uluslararası raporlama yarışması "Annual Report Competition (ARC)" kapsamında online kategoride "Dünyanın En İyi Raporu" ve " Türkiye'nin En İyi Raporu" ödüllerine layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, ABD merkezli Mercomm tarafından düzenlenen ve faaliyet raporlarının 'Oscar'ları olarak kabul edilen ARC Ödülleri'nde büyük bir başarıya daha imza attı.

Şirket, 2023 Yılı Faaliyet Raporu ile online kategoride hem "Dünyanın En İyi Raporu" hem de "Türkiye'nin En İyi Raporu" ödüllerinin sahibi oldu.

Aksa Doğalgaz'ın tohum gözlemcisi Lalehan Uysal'ın Anadolu Tohumları fotoğraflarının eşliğinde "Yurda, Doğaya, Aşa… ve Geleceğe" temasıyla hazırlayarak yayınladığı raporu bağımsız bir jüri tarafından grafik tasarım, yazım, fotoğrafçılık, illüstrasyon ve içerik bütünlüğü gibi çeşitli kriterlere dayalı olarak değerlendirilerek "En İyi Ödülleri"ne değer görüldü.

Aksa Doğalgaz, bu yıl ayrıca, dünyanın en itibarlı halkla ilişkiler platformlarından San Diego merkezli Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi'nin (LACP) düzenlediği 2023 LACP Vizyon Ödülleri'nde dört ödül ve yine ARC Ödülleri'nde de üç ödül sahibi olmuştu.