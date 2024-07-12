Aksaray Belediyesi Atık Toplama ve Ayırma Tesisi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksaray Belediyesi Atık Toplama ve Ayırma Tesisi Rekor Kırdı

Aksaray Belediyesi Atık Toplama ve Ayırma Tesisi Rekor Kırdı

Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atık Toplama ve Ayırma Tesisinde haziran ayında 455 bin 682 kilogram geri dönüştürülebilen atık depolanarak işleme alındı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 'Atıkları kaynağa, kaynakları hizmete dönüştürüyoruz' dedi.

12.07.2024 14:56  Güncelleme: 14:57
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Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçirilen Atık Toplama ve Ayırma Tesisinde haziran ayında 455 bin 682 kilogram geri dönüştürülebilen atık depolanarak işleme alındı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Atıkları kaynağa, kaynakları hizmete dönüştürüyoruz" dedi.

Aksaray'da üreten belediyecilik anlayışı ile belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kurulan tesislerden biri olan Atık Toplama ve Ayırma Tesisi ile hem sıfır atık projesi destekleniyor hem de geri dönüştürülebilir atıklar tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Depolama ve işleme kapasitesi kurulduğu günden bugüne kadar artan tesiste haziran ayında rekor seviyelere ulaşıldı. Atık Toplama ve Ayırma Tesisinde 286 bin 86 kilogram kağıt, 36 bin 66 kilogram pet, 14 bin 481 kilogram naylon, 88 bin 818 kilogram karışık atık, 22 bin 580 kilogram jelatin, 2 bin 745 kilogram siyah kasa ve 4 bin 979 kilogram demir gibi toplamda 455 bin 682 kilogram geri dönüştürülebilir atık depolanarak ayırma ve geri dönüştürme işlemine alındı.

Üreten belediyecilik anlayışı ile kurdukları tesislerden elde edilen gelirlerin belediyecilik hizmetlerinde kullanılmak üzere verimli bir kaynak oluşturduklarını belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu sıfır atık kampanyasına destek olmak için kurduğumuz tesislerimizden sadece bir tanesi olan atık toplama ve ayırma tesisimizde haziran ayında rekor seviyelere ulaştık. Doğada uzun yıllar kaybolmayan ve ham maddesi petrol olan atıkların toplanarak geri dönüştürülmesi ülke ekonomisi açısından da önemli bir kazanım. Vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranması projelerimizin amacına tam olarak ulaşması açısından çok önemli. Sosyal yaşantımız içerisinde mümkün olduğunca tek kullanımlık bardak, tabak gibi ürünleri kullanmaktan kaçınalım. Evsel atıklarımızı sınıflandırarak mahallelerimize yerleştirdiğimiz kağıt, plastik, cam ve pil kutusu gibi sıfır atık noktalarına ulaştırmaya çalışalım. Çocuklarımızın geleceği için duyarlı olalım" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aksaray Belediyesi Atık Toplama ve Ayırma Tesisi Rekor Kırdı - Son Dakika

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