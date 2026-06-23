Aksaray'da Organik Sarımsak Hasadı Başladı - Son Dakika
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Aksaray'da Organik Sarımsak Hasadı Başladı

Aksaray\'da Organik Sarımsak Hasadı Başladı
23.06.2026 13:14
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Aksaray'da ata tohumundan yetiştirilen organik sarımsakların hasadı yapılıyor, özellikle yurt dışına gönderilecek.

Aksaray'a özgü ata tohumundan yetiştirilen ve içinde barındırdığı selenyum ve germanyum oranlarının yüksek olması nedeniyle yurt dışından yoğun talep gören organik sarımsakların hasadı başladı. Geçtiğimiz yıl 9. ayda ata tohumlarının toprakla buluşturulduğu sarımsaklar bu yıl İspanya ve Rusya'ya gönderilecek.

Aksaray'da kente özgü ata tohumlarından yetiştirilen organik sarımsakların hasadı başladı. İçerisindeki selenyum ve germanyum oranlarının oldukça yüksek olması nedeniyle yurt dışında özellikle antibiyotik fabrikaları tarafından ilgi gören Aksaray sarımsağı bu yıl İspanya ve Rusya'daki ilaç firmasına gönderilecek. Yoğun yağışlı geçen bir sezonun ardından oldukça verimli olarak yetişen sarımsakta bu sene rekolte 2 kat arttı.

Bu yılki rekoltenin 3 ile 4 ton arasında olduğuna dikkat çeken sarımsak üreticisi Uğur Öngün, "Aksaray'ımıza özgü ata tohumundan yetiştirdiğimiz organik sarımsaklarımızın hasadını yapıyoruz. Geçen yıla oranla bu yılki rekoltemiz ortalama 2 katı üzerinde. Geçen yıl 2-2,5 ton bandındaydı, bu yıl hasat yapıyoruz ortalama rekoltemiz 3 ton ile 4 ton arasında seyrediyor" dedi. Rusya ve İspanya'nın dışında Almanya gibi birçok ülkenin de sarımsak talebi olduğuna dikkat çeken Öngün, "Bu yılki ürettiğimiz sarımsaklar bize yatırım için makine gönderen İspanya ve Rusya'ya gidecek. Almanya ve bazı diğer ülkeler vardı aslında ama bu yıl ürünümüzü yetiştirme şansımız kalmadı. Rusya sarımsaklarımızı genelde antibiyotik firmasında değerlendiriyor. Ata tohumundan yetiştirilen bu sarımsakların genellikle selenyum ve germanyum oranları çok yüksek olduğu için, soğuk kış şartlarına, yağışların oluşturduğu bir takım hastalıklara en çok dayanıklı bir çeşit bu. Bu yıl yoğun yağan yağışlarda dolayı bazı tarlalarımızda hiç sulama yapmadık. Sadece 9. aydan 6. ay hasat günümüze kadar hiç sulama yapmadığımız parsellerimiz var. Oradaki rekoltelerde hemen hemen 2-3,5 ton arasında seyretmekte" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aksaray'da Organik Sarımsak Hasadı Başladı - Son Dakika

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