Aksaray'da Su Altyapısı Güçlendi

19.04.2026 16:37
Ağaçören'de 21 km su hattı yenilendi, su kayıpları önlendi. Proje maliyeti 14,3 milyon TL.

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde köylerin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda 21 kilometreyi aşan su şebekesi yenilenirken, modern sistemlerle su kayıplarının önüne geçildi.

Aksaray İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Abdiuşağı, Kılıçlı, Oymaağaç ve Kırımini köylerinde toplam 21 kilometreyi aşan içme suyu hattı yenilendi. Projenin toplam maliyeti 14 milyon 338 bin lira olarak açıklandı. Yenilenen altyapı sayesinde köylerde su iletiminde yaşanan kayıp ve kaçakların önüne geçilirken, sistemin daha verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ağaçören Kaymakamı Metin Korkmaz, ilgili kurum yetkilileri ve il genel meclis üyeleriyle birlikte sahada incelemelerde bulundu. Kırımini köyünde vatandaşlarla bir araya gelen heyet, yapılan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve bölge halkının taleplerini dinledi. Projede ayrıca "Akıllı Sayaç" ve "Ortak Su Tarifesi" uygulamalarının devreye alındığı bildirildi. Bu uygulamalar sayesinde su tüketiminin daha kontrollü hale getirilmesi ve israfın önlenmesi amaçlanıyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

