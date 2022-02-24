Aktif Bank, Decentraland'de yerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aktif Bank, Decentraland'de yerini aldı

24.02.2022 11:09
Aktif Bank, Decentraland'de yerini aldı

Aktif Bank, Decentraland'de yerini alan ilk Türk bankası oldu.

Aktif Bank, Decentraland'de yerini alan ilk Türk bankası oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Aktif Bank, sanal arsalardan oluşan ve metaversenin en popüler platformlarından olan Decentraland'den birkaç parselden oluşan geniş bir alan satın aldı ve oradaki varlığını tasarlamaya başladı.

Dijital bankası N Kolay ile yakın gelecekte kullanıcılarına metaversede de platforma uygun biçimde projeler geliştirmeyi amaçlayan Aktif Bank, ayrıca Decentraland'deki kendine ait alanında spor ve eğlence platformu markası Passo ile yeni bir etkinlik deneyimine kapılarını açacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu, Decentraland'de yer alan ilk ve tek Türk bankası olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemde hızla hayatımıza giren ve önümüzdeki dönemde bu yerini ivmelenerek artıracak olan metaversede, Aktif Bank olarak aksiyonlarımızı almaya başladık. Bizim için önemli olan müşterilerimize dokunabileceğimiz ve daha iyi, yeni deneyimler yaratabileceğimiz her alanda varlık gösterebilmek. Dijitalleşme kasımızın gücüne güvenerek, yaratıcılığın sınırlarını zorlayacak olan bu evrende müşterilerimize metaversenin dünyasına uygun farklı deneyimler sunmayı planlıyoruz. Hem N Kolay dijital bankamız hem de Passo uygulamamız ile bu dünyada kullanıcılarımızın yanında olacağız. Metaversede sağlayacağımız servisleri bu platforma ve bireylerin de bu platformdan beklentilerine göre şekillendirmeye, bu yeni evrenin DNA'sıyla örtüşecek biçimde kurgulamaya özen gösteriyoruz. Ayrıca, 2 yıldır isim sponsorluğunu sürdürdüğümüz N Kolay İstanbul Maratonu ile ilgili de metaversede çok yakında sürpriz projelerimiz olacak."

YORUMLAR
500
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Çanakkale Boğazı'nın kapatılması talebinde bulunuyoruz RTÜK'ten DW'ye lisans dayatması RTÜK'ten DW'ye lisans dayatması

Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aktif Bank, Decentraland'de yerini aldı - Son Dakika


Son Dakika
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:18:55. #1.12#
SON DAKİKA: Aktif Bank, Decentraland'de yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement