Aktif Ventures Genel Müdürü, Yakup Sezer oldu

Aktif Bank'ın girişimcilik ekosistemine yönelik yeni oluşumu Aktif Ventures'a, Yakup Sezer genel müdür olarak atandı.

Aktif Bank açıklamasına göre, yenilikçi iş modelleri bulunan özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank, girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmaları kapsamında yeni bir oluşum kurdu.

Finansal teknolojiler alanında öne çıkan Aktif Bank, "Fintech Girişim Kurucusu" olarak nitelendirdiği Aktif Ventures'ı hayata geçirdi. Türkiye'de ve Avrupa'da yeni fintech girişimleri kurmayı, girişim sermayesi yatırım fonları ile girişimcilere yatırım yapmayı, servis bankacılığı alanında yeni iş birliği fırsatları yaratmayı planlayan Aktif Ventures'a yeni bir genel müdür atandı. Önde gelen bir fintech ekosistemi kurucusu olma hedefiyle yola çıkan oluşuma, Yakup Sezer liderlik edecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Yakup Sezer, kariyerine bankacılık sektöründe başladı. İnovasyon danışmanlığı alanında da çalışan Sezer, kariyerinin büyük bir bölümünde bankacılık, dijital bankacılık, finansal teknolojiler ve girişimcilik alanlarında yöneticilik yaptı. Sezer, girişimcilik ve startup ekosisteminde edindiği deneyim ışığında Aktif Ventures ekibini yönetecek.