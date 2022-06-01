Akyurt'ta arılı kovanlar sahiplerini buldu

Akyurt Belediyesi, bu yıl da çiftçilere arılı kovan desteğini sürdürdü. 50 çiftçiye yüzde 100 hibeli 2'şer adet arılı kovan dağıtıldı.

Akyurt Belediyesi Lojistik Tesisleri'nde düzenlenen törenle arılarını alan çiftçiler, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'a teşekkür etti. Başkan Hilal Ayık yaptığı konuşmada, "Akyurt'umuzun yaylaya benzeyen güzel bir havası ve şehirden uzak bir doğası var. Burada farklı çeşit bitki ve çiçeklerden oldukça güzel bal elde ediliyor. Arıcılık sertifikası sahibi olan ancak birliğe kayıtlı olmayan, amatör arıcılık yapan Akyurtlulardan topladığımız başvuruları noter huzurunda çektiğimiz kura ile sonuçlandırdık. Geçtiğimiz yıl 33 çiftçimize 3'er adet arılı kovan desteği vermiştik. Bu yıl ise 50 arıcımızdan her biri iki adet arılı kovan hibesini almaya hak kazandı. Bugün arılarımızı kovanlarıyla beraber çiftçilerimize teslim ediyoruz. Arıcılığa gönül veren, bu ciddi işi severek yapan arıcılarımıza arıların yanında 10 adet lavanta fidesi ve birer tane arı maskesi de hediye ediyoruz. İnşallah bal zamanı yine bir arada oluruz. Bereketli olmasını diliyorum. Belediyemizden arılı kovan kazanan talihli çiftçilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA