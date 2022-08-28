Alanya'da ejder meyvesi üretimi yıldan yıla artıyor - Son Dakika
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Alanya'da ejder meyvesi üretimi yıldan yıla artıyor

28.08.2022 10:33
Alanya'da ejder meyvesi üretimi yıldan yıla artıyor

Alanya'da ejder meyvesi üretimi yıldan yıla artıyor Bir dekarda ilk yıl bin 250, ikinci yıl 6 bin 250 kilogram meyve üretiliyor Alanya'da 130 dekarda 162 ton ejder meyvesi üretiliyorANTALYA Birçok çeşitte tropikal meyvenin üretim merkezi haline gelen Alanya'da 130 dekar alanda yetiştirilen...

Alanya'da ejder meyvesi üretimi yıldan yıla artıyor

Bir dekarda ilk yıl bin 250, ikinci yıl 6 bin 250 kilogram meyve üretiliyor

Alanya'da 130 dekarda 162 ton ejder meyvesi üretiliyor

ANTALYA Birçok çeşitte tropikal meyvenin üretim merkezi haline gelen Alanya'da 130 dekar alanda yetiştirilen ejder meyvesinde üretim her geçen yıl artıyor. Dikilen fidanlar ilk yılında bin 250, ikinci yılında ise 6 bin 250 kilogram meyve veriyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 38'e yakın çeşitte üretimi yapılan tropikal meyveler yurt içi ve yurt dışı pazarda yoğun ilgi görüyor. Son yıllarda çok fazla miktarda üretilmeye başlayan tropikal meyveler, üreticiye oldukça iyi kazançlar sağlıyor. Yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi görmeye başlayan ejder meyvesini ilçedeki üretim sahası da yıl yıla artarak devam ediyor. Ejder meyvesinin son zamanlarda ön plana çıktığını belirten Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, "Ejder meyvesinin hızlı bir şekilde de üretimi artmakta. Ejder meyvesi yavaş yavaş tanınıyor. Ejder meyvesine yurt dışından çok fazla talep var. Alanya'da da üretimi söz konusu" dedi.

"Birinci yılda bin 250, ikinci yılda 6 bin 250 kilogram ürün meyve alabilmekteyiz"

Yeni dikilen fidandan üretilen meyvenin her geçen yıl veriminin arttığını vurgulayan Rüzgar, "Şu an için 130 dekar alanda üretimimiz var. Ejder meyvesi kırmızı ve beyaz olanı var. Çok ciddi bir antioksidan ve idrar söktürücü bir meyvedir. Vitamin mineralleri olarak çok zengin. Şu anda üretimimiz 162,5 tona ulaşmış durumda. 1 dönüm alana bin 250 adet fidan ekilebiliyor. Ürün yeni ekim olduğu için tam verim 3 yıl sonra sağlanıyor. 3 yılın sonunda bir ağaçtan 8 ile 12 kilogram arasında meyve alabilmekteyiz. Birinci yıl dekarda bin 250 kilogram ürün alabilmekteyiz. İkinci yılda bu 6 bin 250 kilograma çıkıyor. Üçüncü yılda katlanarak artıyor" ifadelerini kullandı.

"Üreticimiz için iyi bir gelir kapısı oldu"

Ejder meyvesinin üreticilerin için iyi bir gelir kapısı olduğunu dile getiren Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rüzgar, "Şu an için ejder meyvesinin tanesi 80 TL. Piyasada çoğaldıkça fiyat düşüyor ama üreticimizin iyi bir gelir kapısı oldu. Alanya'mızda hızla ejder meyvesi üretilmeye devam ediyor. Ejder meyvesi yurt içi tüketime ve yurt dışına gidiyor. Yurt dışından daha çok talep var. Hem turistlerin hem de yerli vatandaşın tüketimi ejder meyvesine olan ilgiyi arttırdı" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Antalya, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alanya'da ejder meyvesi üretimi yıldan yıla artıyor - Son Dakika

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