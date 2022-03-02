Alanya Gözüküçüklü'ye çok amaçlı salon yapılacak - Son Dakika
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Alanya Gözüküçüklü'ye çok amaçlı salon yapılacak

02.03.2022 15:59
Alanya Gözüküçüklü'ye çok amaçlı salon yapılacak

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gözüküçüklü Mahallesi'ne çok amaçlı salon yapılacağının belirtti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gözüküçüklü Mahallesi'ne çok amaçlı salon yapılacağının belirtti.

Alanya Belediyesi, Gözüküçüklü Mahalle sakinlerinin düğün, nişan, toplantı gibi aktivitelerini gerçekleştirebileceği çok amaçlı salon yapımı için kolları sıvadı. Gözüküçüklü Mahallesi 167 ada 12 parselde yapımına başlanacak proje bölge halkının tüm sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı. 170 kişilik yemek salonu bulunan projede mutfak, muhtar ofisi, WC gibi alanlar da yer alacak. Projenin bölge halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Yücel, "Projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Tüm mahallelerimizde sosyal donatı alanları, sosyal tesisler inşa ederek yaşam şartlarını standartlaştırmayı, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Bu projemizin de bölgemize ve halkımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - ANTALYA

Alanya Gözüküçüklü'ye çok amaçlı salon yapılacak
Alanya Gözüküçüklü'ye çok amaçlı salon yapılacak

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Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Alanya, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alanya Gözüküçüklü'ye çok amaçlı salon yapılacak - Son Dakika


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