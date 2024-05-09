Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri Marella Discovery 2 geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri Marella Discovery 2 geldi

Alanya\'ya yılın ilk kruvaziyeri Marella Discovery 2 geldi

Antalya'nın Alanya ilçesine yılın ilk kruvaziyeri olan Marella Discovery 2 ile 1746 turist geldi. Bahama bayraklı kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaşarak yolcularını indirdi. Yolcular, ören yerlerini gezmek veya Alanya çarşısında vakit geçirmek için tercihlerini kullandı. Seyahat acentesinin operasyon sorumlusu, gelecek sezonlarda daha fazla yolcu kapasitesi ve gemi seferi beklediklerini belirtti. İngiliz turistler ise Türklerin misafirperverliğinden ve güler yüzlü davranışlarından etkilendiklerini ifade etti. Marella Discovery 2 akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos Adası'na gidecek.

09.05.2024 11:34
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Antalya'nın Alanya ilçesine yılın ilk kruvaziyeri "Marella Discovery 2" ile 1746 turist geldi.

Limasol'dan hareket eden Bahama bayraklı kruvaziyer, çoğu İngiliz 1746 yolcu ve 757 personeliyle Alanya Limanı'na yanaştı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı yolcular otobüslerle ören yerlerine götürüldü, bazıları Alanya çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Seyahat acentesinin operasyon sorumlusu Barış Atay, yaptığı açıklamada, bu yılın ilk gemisini karşıladıklarını söyledi. Yıl içerisinde Alanya'ya 18 gemi daha beklediklerini belirten Atay, "Her şey olumlu. Herhangi bir sıkıntımız yok. İleriki sezonlarda daha çok yolcu kapasitesi ve gemi seferi bekliyoruz." dedi.

Gemiyle gelen yolculardan İngiliz turist Kim Taylforth da Alanya'da gördüğü manzaranın etkileyici olduğunu ifade etti.

Güzel bir gün geçirmek istediklerini dile getiren Taylforth???????, "Türkler gerçekten çok misafirperver, sürekli güler yüzlü davranıyorlar. Bu da bizim buraya gelmemizde çok önemli bir etken oldu." diye konuştu.

"Marella Discovery 2" akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos Adası'na gidecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeri Marella Discovery 2 geldi - Son Dakika

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