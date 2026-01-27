Alaşehir Belediyesi'nde emekçiye nefes aldıran zam - Son Dakika
Alaşehir Belediyesi'nde emekçiye nefes aldıran zam

27.01.2026 10:40  Güncelleme: 10:46
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, belediye çalışanları için 2026 yılı maaş artış oranı enflasyon oranına ek yüzde 5 olarak belirlendi. En düşük işçi maaşı 41 bin 112 TL’ye, en yüksek işçi maaşı 50 bin 307 TL’ye yükseldi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye çalışanlarını sevindiren maaş zammı açıklandı. Alaşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonucu, 2026 yılı maaş artışları enflasyon oranına ek yüzde 5 ilaveyle belirlendi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Belediye-İş Sendikası Temsilcisi Devrim Dinçer ve belediye çalışanlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda 2026 yılı maaş zamları kamuoyuyla paylaşıldı. Geçtiğimiz yıl imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, 2026 yılı için zam oranı enflasyon artı 5 puan olarak uygulanırken, toplam 417 belediye çalışanı yapılan artıştan yararlandı.

Yapılan düzenleme ile birlikte 31 bin 200 TL olan en düşük işçi maaşı 41 bin 112 TL'ye yükselirken, en yüksek işçi maaşı ise 50 bin 307 TL oldu.

Toplantıda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çalışanlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geçtiğimiz yıl sözleşmemizi yaparken enflasyon artı yüzde 5 zam maddesini koymuştuk. Bu yıl ortaya çıkan rakamlarla birlikte, 31 gün çeken aylarda en düşük maaşımız 41 bin 112 TL, en yüksek maaşımız ise 50 bin 307 TL oldu. Biz büyük bir aileyiz. Çalışanlarımızın huzuru Alaşehir'in huzurudur. Emekçilerimiz kentimiz için aynı özveriyle çalışmaya devam edecek" dedi.

Belediye-İş Sendikası Temsilcisi Devrim Dinçer ise üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını hatırlatarak, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedi. Enflasyon artışına ek olarak yüzde 5 ilave zam alarak emekçilerimiz adına önemli bir kazanım elde ettik" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alaşehir, Ekonomi, Manisa, Zam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
