Ali Tolga Ünal, Şişecam Strateji Genel Müdürü - Son Dakika
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Ekonomi

Ali Tolga Ünal, Şişecam Strateji Genel Müdürü

Ali Tolga Ünal, Şişecam'da stratejik hedeflerin yönetimi için atandı. Yüksek lisansını Bilkent'te tamamladı.

10.02.2025 11:17
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Şişecam Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ali Tolga Ünal atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ünal yeni görevinde Şişecam'ın stratejik hedeflerinin performans değerlendirmesi, yatırım ve işbirliği fırsatlarının belirlenmesi, büyüme, satın alma ve elden çıkarma projelerinin yönetilmesi gibi süreçlerde etkin rol üstlenecek.

1993'te Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Ünal, aynı üniversitede İktisat alanında yüksek lisansını tamamladı. 1997'de İş Bankası'nda müfettiş olarak çalışmaya başlayan Ünal, çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.

Grubun farklı iştiraklerinden sonra İşbank AG Frankfurt'ta Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ünal, son olarak İş Bankası Finansal Yönetim Bölümü Müdürü olarak çalıştı. Ünal, bu görevinde bankanın solo ve konsolide finansal raporlarının hazırlık ve yayım koordinasyonu, konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların finansal raporlarında uygulanacak muhasebe politikalarını belirlenmasi gibi sorumluluklara üstlendi.

Ünal ayrıca kar dağıtım sürecinin hazırlanması, sermaye artışı sürecinin yönetimi gibi bankanın finansal raporlama sürecinden ve bu çerçevedeki politikalarına yön verilmesinden de sorumluydu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Şişecam, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ali Tolga Ünal, Şişecam Strateji Genel Müdürü - Son Dakika

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