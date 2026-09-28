Ali Tomur'un çekirdeksiz beyaz narı Burhaniye Pazarı'nda ilgi gördü, kilosu 50 lira - Son Dakika
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Ali Tomur'un çekirdeksiz beyaz narı Burhaniye Pazarı'nda ilgi gördü, kilosu 50 lira

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Ali Tomur\'un çekirdeksiz beyaz narı Burhaniye Pazarı\'nda ilgi gördü, kilosu 50 lira
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Burhaniye Pazarı'nda ürünlerini satan Havranlı çiftçi Ali Tomur'un ata tohumdan ürettiği çekirdeksiz beyaz nar ilgi gördü. Tomur, kilosu 50 liradan satılan narın çok tutulduğunu ve bir alanın tekrar aldığını belirtti.

Burhaniye ilçesinde, Havranlı çiftçi Ali Tomur'un ürettiği çekirdeksiz beyaz nar ilgi gördü. Nar ağaçlarının ata tohumdan üretildiğini kaydeden Tomur, ürünün çok lezzetli olduğunu söyledi.

Burhaniye Pazarında ürünlerini satan 57 yaşındaki Ali Tomur'un ürettiği çekirdeksiz beyaz narlar ilgi gördü. Tezgahında meyve ve sebze satan Ali Tomur, "Havran'da oturuyorum. Her mevsimde tarlamda ürettiğim ürünleri satıyorum. Havran ve Burhaniye Pazarlarında tezgahım var. Çeşitli sebze ve meyveler üretiyorum. Bunları da pazarlarda satıyorum. Ata tohumdan ürettiğim çekirdeksiz beyaz nar da çok tutuldu. Narın kilosunu 50 liraya satıyorum. Bir alan tekrar alıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ali Tomur'un çekirdeksiz beyaz narı Burhaniye Pazarı'nda ilgi gördü, kilosu 50 lira - Son Dakika
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