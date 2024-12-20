Aliağa Belediyesi İş'te Aliağa Platformuyla 2024'te 1718 Kişiyi İstihdam Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aliağa Belediyesi İş'te Aliağa Platformuyla 2024'te 1718 Kişiyi İstihdam Etti

Aliağa Belediyesi İş\'te Aliağa Platformuyla 2024\'te 1718 Kişiyi İstihdam Etti

Aliağa Belediyesi İstihdam Ofisi, istealiaga.com üzerinden iş arayanlarla işverenleri buluşturarak 2024 yılında 1718 kişinin istihdamına olanak sağladı. İş'te Aliağa platformu, yerel ekonomiyi destekleme ve işsizlikle mücadele hedefleri doğrultusunda büyümeye devam ediyor.

20.12.2024 15:07  Güncelleme: 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İstihdam Ofisi, istealiaga.com İş'te Aliağa platformu üzerinden iş arayanlarla, işverenleri bir araya getirmeye devam ediyor. İstihdam ofisi 2024 yılı içinde bin 718 kişinin farklı sektörlerdeki firmalarda istihdam edilmesine imkan sağladı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, bölgedeki iş gücü piyasasına katkı sağlamak, yerel ekonomiyi desteklemek ve işsizlik oranlarını azaltmak gibi hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl aktif hale getirilen İş'te Aliağa platformu, 6 bin 640 üyesi ve 357 aktif kayıtlı firması ile hızla büyümeye devam ediyor.

İş'te Aliağa üzerinden dijital ortamda iş bulma süreci

Aliağa'da iş arayan vatandaşlar İş'te Aliağa'ya ücretsiz bir şekilde üye olduktan sonra özgeçmişlerini oluşturabiliyor ve birçok firmanın açtığı iş alanlarına erişebiliyorlar. İş ilanları hakkındaki tüm detayları platform üzerinden okuyabildikleri gibi ilgilendikleri ilana anında başvuru yapabiliyorlar. Başvuru sonrası vatandaşlar, sistemden kolayca başvurularını takip edebilir ve firmalarla iletişime geçerek mülakat aşamasına ilerleyebiliyorlar. İşçi arayan firmalar ise Aliağa Belediyesi İstihdam Birimi'ne online başvuru yaparak üye oluyorlar. Platforma üye firmalar, ihtiyaçları doğrultusunda adaylara ulaşabilme, iş ilanlarını yayınlanma ve başvuru yapan adayların özgeçmişlerini görme imkanı buluyorlar. Sürecin tamamı dijital ortamda ve ücretsiz şekilde tamamlanıyor.

İstihdam biriminden 2024'te 85 toplu iş görüşmesi

Aliağa Belediyesinin istealiaga.com istihdam portalından yapılan online başvuruların yanı sıra istihdam ofisi tarafından toplu iş görüşmeleri de düzenlenmeye devam ediyor. 2024 yılı genelinde düzenlenen 85 toplu iş görüşmesi, çeşitli sektörlerden birçok firmayla iş arayanları yüz yüze buluşturdu. Vatandaşlar görüşmelerde firmalarla birebir görüşerek iş şartlarını anında öğrenme ve başvuru yapma şansı elde etti. Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplu iş görüşmeleri, İş'te Aliağa'nın sosyal medya hesaplarından, istealiaga.com web sayfasından, Aliağa Belediyesindeki ilan panolarından duyurulurken, İş'te Aliağa'ya üyelerine mesaj yoluyla bilgilendirme yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Belediye, Ekonomi, Aliağa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aliağa Belediyesi İş'te Aliağa Platformuyla 2024'te 1718 Kişiyi İstihdam Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
15:38 2024’te en çok haber olan siyasi parti liderleri Erdoğan fark attı 2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Erdoğan fark attı
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
00:35 Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi Bakan Güler Suriyelilerin ülkelerine dönüşünün henüz istenilen seviyede olmadığını söyledi
00:16 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 19:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: Aliağa Belediyesi İş'te Aliağa Platformuyla 2024'te 1718 Kişiyi İstihdam Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.