Aliağa Belediyesi İş\'te Aliağa Platformuyla 2024\'te 1718 Kişiyi İstihdam Etti

Ekonomi

Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İstihdam Ofisi, istealiaga.com İş'te Aliağa platformu üzerinden iş arayanlarla, işverenleri bir araya getirmeye devam ediyor. İstihdam ofisi 2024 yılı içinde bin 718 kişinin farklı sektörlerdeki firmalarda istihdam edilmesine imkan sağladı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın, bölgedeki iş gücü piyasasına katkı sağlamak, yerel ekonomiyi desteklemek ve işsizlik oranlarını azaltmak gibi hedefleri doğrultusunda geçtiğimiz yıl aktif hale getirilen İş'te Aliağa platformu, 6 bin 640 üyesi ve 357 aktif kayıtlı firması ile hızla büyümeye devam ediyor.

İş'te Aliağa üzerinden dijital ortamda iş bulma süreci

Aliağa'da iş arayan vatandaşlar İş'te Aliağa'ya ücretsiz bir şekilde üye olduktan sonra özgeçmişlerini oluşturabiliyor ve birçok firmanın açtığı iş alanlarına erişebiliyorlar. İş ilanları hakkındaki tüm detayları platform üzerinden okuyabildikleri gibi ilgilendikleri ilana anında başvuru yapabiliyorlar. Başvuru sonrası vatandaşlar, sistemden kolayca başvurularını takip edebilir ve firmalarla iletişime geçerek mülakat aşamasına ilerleyebiliyorlar. İşçi arayan firmalar ise Aliağa Belediyesi İstihdam Birimi'ne online başvuru yaparak üye oluyorlar. Platforma üye firmalar, ihtiyaçları doğrultusunda adaylara ulaşabilme, iş ilanlarını yayınlanma ve başvuru yapan adayların özgeçmişlerini görme imkanı buluyorlar. Sürecin tamamı dijital ortamda ve ücretsiz şekilde tamamlanıyor.

İstihdam biriminden 2024'te 85 toplu iş görüşmesi

Aliağa Belediyesinin istealiaga.com istihdam portalından yapılan online başvuruların yanı sıra istihdam ofisi tarafından toplu iş görüşmeleri de düzenlenmeye devam ediyor. 2024 yılı genelinde düzenlenen 85 toplu iş görüşmesi, çeşitli sektörlerden birçok firmayla iş arayanları yüz yüze buluşturdu. Vatandaşlar görüşmelerde firmalarla birebir görüşerek iş şartlarını anında öğrenme ve başvuru yapma şansı elde etti. Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplu iş görüşmeleri, İş'te Aliağa'nın sosyal medya hesaplarından, istealiaga.com web sayfasından, Aliağa Belediyesindeki ilan panolarından duyurulurken, İş'te Aliağa'ya üyelerine mesaj yoluyla bilgilendirme yapıldı. - İZMİR