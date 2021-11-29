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Aliağa Belediyesinden istihdama destek: 10 ayda 943 kişi işe yerleşti - Son Dakika

Aliağa Belediyesinden istihdama destek: 10 ayda 943 kişi işe yerleşti

29.11.2021 17:18
Aliağa Belediyesinden istihdama destek: 10 ayda 943 kişi işe yerleşti

İş talebinde bulunanlar ile işveren arasında köprü görevi üstlenen Aliağa Belediyesi, 2021 yılında iş arayan 943 kişinin çeşitli firmalarda istihdam edilmesini sağladı.

İş talebinde bulunanlar ile işveren arasında köprü görevi üstlenen Aliağa Belediyesi, 2021 yılında iş arayan 943 kişinin çeşitli firmalarda istihdam edilmesini sağladı.

Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İstihdam Birimi, iş başvurularını kayıt altına alarak vatandaşların iş bulma süreçlerine destek oluyor. İş talebinde bulunanlar; eğitim düzeyleri, iş tecrübeleri ve yeteneklerine göre CV havuzuna ekleniyor. Bu sayede açık iş ilanlarına yönlendirilen vatandaşlar, mesleklerine uygun doğru bir şekilde iş gücüne kazandırılıyor.

Aliağa Belediyesi, son 10 ayda işverenler tarafından yapılan bin 172 iş duyurusu için toplu iş görüşmesi gerçekleştirdi. Merkez hizmet binasında yapılan görüşmeler neticesinde 943 kişi; lojistik, demir-çelik, gıda, üretim, tekstil, güvenlik, hizmet, tarım ve seracılık sektörlerinde istihdam edildi. En fazla istihdam 422 kişi ile üretim sektöründe olurken, üretimi 204 kişi ile lojistik, 141 ile demir-çelik, 69 kişi ile gıda sektörleri takip etti.

Aliağa Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yöneticisi Melis Erkoç, "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan İstihdam Birimi, iş arayan herkese destek vermek için hazır bulunuyor. İstihdam Birimimize başvuruda bulunan tüm iş arayanları doğru meslek gruplarına ve yetkinliklerine göre ayırıp ilgili iş ilanlarına yönlendiriyoruz. Son 10 aylık süreçte 943 kişinin Aliağa'da farklı kuruluşlarda istihdam edilmesini sağladık. İstihdamın sürekliliğini sağlamak adına yeni iş ilanlarını sosyal medya kanallarımız vasıtası ile duyurarak belediyemiz içinde toplu iş görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Aliağa'ya gelen yeni firma ve yatırımları da yakından takip ediyoruz. Yeni firmaların açık iş ilanlarıyla yelpazemizi genişletmeye çalışıyoruz. Son 10 ayda binin üzerinde iş ilanı verdiğimiz platformda iş arayan vatandaşlarımız İstihdam Birimimize başvuru yapabiliyor, CV havuzuna özgeçmişlerini ekleyebilirler" dedi. - İZMİR

Aliağa Belediyesinden istihdama destek: 10 ayda 943 kişi işe yerleşti
Aliağa Belediyesinden istihdama destek: 10 ayda 943 kişi işe yerleşti

Aliağa Belediyesi, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aliağa Belediyesinden istihdama destek: 10 ayda 943 kişi işe yerleşti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Aliağa Belediyesinden istihdama destek: 10 ayda 943 kişi işe yerleşti - Son Dakika
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