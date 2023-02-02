Alkollü içki ticaretine ilişkin düzenleme yapıldı - Son Dakika
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Alkollü içki ticaretine ilişkin düzenleme yapıldı

02.02.2023 11:44
Alkollü içki ticaretine ilişkin düzenleme yapıldı

Alkol ve alkollü içki üretim tesisleri ile ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Alkol ve alkollü içki üretim tesisleri ile ticaretine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, alkol veya alkollü içki üretim izni sahibi firmalara ait fabrika, imalathane veya ticari işletmelerin veya bu gibi yerlerin işletme hakkının ya da şirket hisselerinin, üçüncü kişilere devredilebilmesi Bakanlık iznine tabi olduğundan, bu amacı içeren talep, devredecek için ilgili vergi daireleri ve Sosyal Sigortalar Kurumundan son bir ay içinde alınmış muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin belgeyle Bakanlığa yapılacak.

Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, süresi içinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, belirlenen dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı olarak tahsil edilerek belge yenilenecek. Bu süre geçtikten sonraki başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmeyecek.

Çok küçük ve büyük ambalajlı içki satışına yasak

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek. Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilecek.

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu ürünler, yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren alkollü içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Bira hariç olmak üzere, cam dışında ambalaja sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemeyecek ve ithal edilemeyecek. Bu ürünler, yönetmeliğin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren alkollü içki dağıtım yetki belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemeyecek.

Kaynak: AA
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alkollü içki ticaretine ilişkin düzenleme yapıldı - Son Dakika

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