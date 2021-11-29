Allianz Motto Hareket'e Sürdürülebilir İş Ödülleri'nden 'İş Birliği' ödülü

Sigorta şirketi Allianz Türkiye, Sürdürülebilir İş Ödülleri'nden bir kez daha ödülle döndü. Şirket, kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket ile 'Kurum-STK İş Birliği' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda toplumun iyiliği için insan odaklı, gelecek nesillere değer üreten yatırımlar yapan Allianz Türkiye; başarılı, sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek üzere düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılından bu yana devam eden kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket ile 'Kurum-STK İş Birliği' kategorisinde Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahibi oldu.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 8'inci kez düzenlenen organizasyonun kazananları 25 Kasım'da çevrimiçi olarak düzenlenen ödül töreninde açıklandı. Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir, projenin, tüm sektörlerde sürdürülebilir iş modellerine yönelik çalışmalarıyla örnek teşkil eden kurumların katıldığı Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Ödülü değerlendiren Özdemir, "2018 yılında başlayan Allianz Motto Hareket yolculuğumuzla 7-12 yaş arasındaki çocukların spor yoluyla hem hayat becerilerini hem de fiziksel aktivitelerini artırmalarını amaçlıyoruz. Pandemi öncesinde fiziksel olarak gerçekleştirdiğimiz programımızı pandemiyle birlikte çevrimiçi sınıf ortamına taşıyarak kesintisiz sürdürdük. Ayrıca yine pandemi döneminde açık kaynak haline getirdiğimiz Allianz Motto Hareket video serimizle YouTube üzerinden tüm çocuklara ulaşmaya devam ediyoruz. İyilik yolculuğumuzda bize eşlik eden TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı'na; program danışmanı Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden Prof. Dr. Levent İnce ve ekibine, programın tasarım ve uygulama sürecinde iş birliği yaptığımız Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Hacı Ahmet Pekel'e, Türkiye Atletizm Federasyonu'na, Sosyal İnovasyon Merkezi'ne ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Proje sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor

Verilen bilgiye göre, sigorta şirketinin spor ve sağlıklı yaşam kültürünün toplumda çocukluktan başlayarak yaygınlaşmasına katkıda bulunma hedefiyle TEGV, EÇEV ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, 2018 yılından bu yana kesintisiz devam ediyor. Toplam 8 yıl sürmesi planlanan proje, iş birliği yapılan üç sivil toplum kuruluşunun yerleşkelerinde ya da dijital sınıf ortamında gönüllü eğitmenler aracılığıyla 16 haftalık bir eğitim programı olarak uygulanıyor. Sahaya ya da internete erişimi olmayan çocuklar uygulamalara, TEGV EVDE dergisi aracılığıyla ulaşırken, internet erişimi olan tüm çocuklar programı YouTube üzerinden, 9 temadan oluşan video serisiyle uygulayabiliyorlar. Programın çocukların hayatına kattığı değeri ve sosyal etkiyi ölçümlemek için ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce, Dr. Koray Kılıç ve Serap Sarıkaya tarafından hazırlanan raporda, programa katılan çocuklarda 10 temel hareket becerisinin tamamında, istatistiksel olarak anlamlı gelişim gösterdiğine yer veriliyor. - İSTANBUL