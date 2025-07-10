Alman İhracatçılarından ABD ile Anlaşma Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Alman İhracatçılarından ABD ile Anlaşma Uyarısı

10.07.2025 17:25
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BGA Başkanı Jandura, ABD ile ticaret anlaşmasının dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı.

Alman Toptancılık ve Dış Ticaret Birliği (BGA) Başkanı Dirk Jandura, Alman ihracatçıların ABD ile ticaret ihtilaflarında "ne pahasına olursa olsun" bir anlaşma istemediklerini bildirdi.

Jandura yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasında olası ticaret anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dış ticaretteki durumun dramatik ve daha da kötüye gitme tehdidi taşıdığını belirten Jandura, "ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasının sonuçları giderek daha da netleşiyor. Zayıf küresel talep göz önünde bulundurulduğunda, bir anlaşma yoluyla nihayet birlik ve güvenlik sağlanması için zaman daralıyor." ifadelerini kullandı.

Jandura, ABD ile ticaret anlaşmasında "dikkatli" olunmasını isteyerek, "Çıkarlarımız ABD ile yapılacak bir anlaşmaya yansıtılmalıdır. Tüm Avrupa için adil bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Bu anlaşma herhangi bir bedel karşılığında yapılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin müzakere pozisyonunu iyileştirmek ve gümrük tarifelerinin ekonomik etkisini hafifletmek için yeni ticaret anlaşmaları ya da mevcut anlaşmaların revize edilmesinin yanı sıra daha güçlü bir Avrupa tek pazarı çağrısında bulunan Jandura, düzenleyici olan olmayan bütün ticaret engellerinin kaldırılmasını istedi.

BGA Başkanı Jandura, "Hepsinden önemlisi, Avrupa içindeki sınırlar açık kalmalıdır. Bunun faydasını uzun yıllardır görüyoruz. Avrupa diğer ortaklarıyla daha da güçlü bir şekilde ilişki kurmalı ve yeni ticaret anlaşmaları imzalamalı ya da mevcut anlaşmaları gözden geçirmelidir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Federal İstatistik Ofisi'ne göre, Almanya'nın ihracatı Mayıs 2025'te önceki aya kıyasla takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,4, ithalatı ise yüzde 3,8 düştü. Bir önceki yılın Mayıs 2024'üne kıyasla ise ihracat yüzde 0,4, ithalat ise yüzde 4,2 arttı.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB ile ticaret anlaşması görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önermiş, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından ABD tarafı, AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararı müzakerelere zaman vermek için 9 Temmuz'a ertelemişti.

Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresini 1 Ağustos'a uzatma kararı almıştı.

Avrupa Komisyonu, bu yeni tarihten önce, ABD ile bir ticaret çerçeve anlaşması hedefliyor.

Bu arada, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'nın ihracatı mayısta Nisan 2025'e kıyasla yüzde 1,4, ithalatı ise yüzde 3,8 düştü.

Ülkenin, en önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracatı, mayısta önceki aya kıyasla yüzde 7,7 düşerek 12,1 milyar avro oldu. Bu da Mart 2022'den bu yana en düşük değer olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman İhracatçılarından ABD ile Anlaşma Uyarısı - Son Dakika

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