 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Alman Makinistler Sendikası, grevi erken sonlandıracağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Alman Makinistler Sendikası, grevi erken sonlandıracağını açıkladı

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile ücret artışı müzakerelerinin yeniden başlaması nedeniyle planlanan 6 günlük grevi daha erken sonlandıracağını duyurdu. GDL, yük taşımacılığındaki grevi 28 Ocak'ta, yolcu taşımacılığındaki grevi ise 29 Ocak'ta sona erdireceğini açıkladı. GDL ve Alman Demiryolları arasında gelecek beş hafta boyunca ücret konusunda anlaşmazlıkların özel olarak müzakere edileceği belirtildi.

Alman Makinistler Sendikası, grevi erken sonlandıracağını açıkladı
27.01.2024 - 19:35,
Abone Ol

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile ücret artışı müzakerelerinin yeniden başlaması nedeniyle 6 gün olarak planlanan son grevi daha erken sonlandıracağını bildirdi.

GDL'den yapılan açıklamada, makinistlerin 6 günlük şimdiye kadarki en uzun iş bırakma eyleminin yük trenlerinde 23 Ocak'ta, yolcu trenlerinde ise 24 Ocak'ta başladığı ve 29 Ocak'ta sona ermesinin planlandığı belirtildi.

Sendika, Alman Demiryolları ile ücret artışı müzakerelerinin yeniden başlaması nedeniyle yük taşımacılığındaki grevin 28 Ocak'ta yerel saatle 18.00'de ve yolcu taşımacılığındaki grevin ise 29 Ocak'ta saat 14.00'te sona ereceğini açıkladı.

GDL ve Alman Demiryollarının gelecek beş hafta boyunca ücret konusunda anlaşmazlıkları özel olarak müzakere etmeyi kabul ettiği aktarılan açıklamada, en az 3 Mart'a kadar yeni grev yapılmayacağı vurgulandı.

Alman Demiryolları İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, GDL ile ücretler konusunda müzakerelerin nihayet rayına oturduğunu belirterek, "Çalışanlarımız da erken maaş zammı beklentisine sahip." ifadesini kullandı.

Seiler, GDL ile tüm konuların yapıcı bir atmosferde tartışıldığı ve nihai müzakereler için bir yol haritası çıkarıldığını da bildirdi.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) Başkanı Claus Weselsky de tüm talepler üzerinde müzakere etme ve böylece toplu pazarlığın yeniden başlamasını sağlama isteğini doğru zamanda atılmış önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Weselsky, Alman Demiryollarının vardiyalı çalışanlar için çalışma saatlerinin azaltılmasını müzakere etme konusundaki istekliliğinin önemli olduğunu dile getirerek, "Bir anlaşma olması halinde, bu tüm demir yolu sistemi için güçlü bir sinyal ve demir yolu mesleklerinin cazibesini artırmaya yönelik bir destek olacaktır." dedi.

Sendikanın talebi

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık ortalama 550 avro zam talep ediyor. Bu da makinistlerin başlangıç maaşlarında yüzde 18'lik artış anlamına geliyor.

GDL enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme de istiyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38'den 35'e düşürülmesini istiyor.

Alman Demiryolları ise haftada 38 saat çalışan makinistlerin maaşlarına yüzde 13'lük artış öneriyor. Aynı zamanda, Alman Demiryolları çalışma saatleri konusunda esneklik teklif ederek, iş gücü sıkıntısı nedeniyle sendikanın çalışma saatlerinin düşürülmesi talebini reddediyor.

Bunun yanında, Alman Demiryolları şu ana kadar vardiyalı çalışanlara çalışma saatlerinde bir saatlik azaltma öngören isteğe bağlı model önerdi.

Alman Demiryolları, geçen yıl da makinistler dışında yaklaşık 180 bin demir yolu personelini temsil eden Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) ile ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle sorunlar yaşamış, Ağustos 2023'te anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sendika, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alman Makinistler Sendikası, grevi erken sonlandıracağını açıkladı - Son Dakika


18:47
Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33
İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17
4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18
Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08
Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02
Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı

Son Dakika
18:47 Fenerbahçe, Galatasaray'ın maçından örnek verip TFF'ye mektup yazdı
18:33 İran'da silahlı saldırı: 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti
18:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
18:17 4 dakikada 2 gol oldu! Alanya'da kazanan çıkmadı
17:18 Beklenen an geldi çattı! Arda, Real'deki ilk lig maçına çıkıyor
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz
17:08 Rusya'da belediye başkanından nüfus artışı için skandal çağrı: Kadınınıza sessizce yaklaşın ve onları hamile bırakın
17:02 Altan Tan: Başak Demirtaş'ın adaylık durumu DEM Parti içerisinde rahatsızlık yarattı
16:41 Bir dönem pavyonda çalışan Mustafa Ertürk'ten İnci Taneleri yorumu: Olayların yüzde 10'u anlatılıyor, 13 yaşındaki çocuğa peşkeş çekiliyordu
16:42 Settar Tanrıöğen'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama: Tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 19:41:37. #1.13#
SON DAKİKA: Alman Makinistler Sendikası, grevi erken sonlandıracağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement