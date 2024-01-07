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Alman Makinistler Sendikası Üçüncü Kez Grev Kararı Aldı - Son Dakika
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Alman Makinistler Sendikası Üçüncü Kez Grev Kararı Aldı

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından üç ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı. GDL'den yapılan açıklamada, enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman Demiryollarında çalışan makinistlerin 2 günlük uyarı grevine gideceği belirtildi. İş bırakma eyleminin yük trenlerinde 9 Ocak'ta yerel saat ile 18.00'de, yolcu trenlerinde de 10 Ocak'ta saat 02.00'de başlayacağı aktarılan açıklamada, grevin 12 Ocak saat 18.00'de sona ereceği belirtildi. Açıklamada, GDL'nin Noel tatilinden sonra yeni yılda birkaç gün sürecek bir grev planladığını açıkladığı hatırlatılarak, Alman Demiryollarının Noel tatilinde grevi durdurmak için bir teklifte bulunmadığı ifade edildi. Alman Demiryolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışacağını açıkladı. Alman Demiryollarının makinistleri 7 Aralık'ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 24 saatlik uyarı grevine gitmişti. GDL'ye bağlı makinistler, daha önce 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı. Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor. GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.

Alman Makinistler Sendikası Üçüncü Kez Grev Kararı Aldı
07.01.2024 - 22:53,
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Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman Demiryolları (Deutsche Bahn) ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından üç ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı.

GDL'den yapılan açıklamada, enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman Demiryollarında çalışan makinistlerin 2 günlük uyarı grevine gideceği belirtildi.

İş bırakma eyleminin yük trenlerinde 9 Ocak'ta yerel saat ile 18.00'de, yolcu trenlerinde de 10 Ocak'ta saat 02.00'de başlayacağı aktarılan açıklamada, grevin 12 Ocak saat 18.00'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, GDL'nin Noel tatilinden sonra yeni yılda birkaç gün sürecek bir grev planladığını açıkladığı hatırlatılarak, Alman Demiryollarının Noel tatilinde grevi durdurmak için bir teklifte bulunmadığı ifade edildi.

Alman Demiryolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışacağını açıkladı.

Alman Demiryollarının makinistleri 7 Aralık'ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 24 saatlik uyarı grevine gitmişti.

GDL'ye bağlı makinistler, daha önce 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 avro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.

Kaynak: AA
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