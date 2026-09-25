Alman tüketici güveni ekimde eksi 30,6 puana indi, mayıstan beri en düşük oldu - Son Dakika
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Alman tüketici güveni ekimde eksi 30,6 puana indi, mayıstan beri en düşük oldu

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Almanya'da ekim ayı Tüketici Güven Endeksi 3,8 puanlık düşüşle eksi 30,6 puana geriledi; endeks mayıstan beri en düşük, yılın da en kötü ikinci verisi oldu. Düşüşte gelir beklentilerinin eksi 15,0 puana inmesi ve tasarruf eğiliminin 21,5 puana çıkması etkili oldu.

Almanya'da ekim için tüketici güveni, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve yükselen enerji fiyatlarının alım gücünü zayıflatacağı endişesiyle bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak eksi 30,6 puana geriledi.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, ekim ayı için öngörülen endeks değeri, bir önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak eksi 30,6 puana geriledi. Analistler de endeksin eksi 30,6 puan seviyesine inmesini bekliyordu.

Ekim ayı için tahmin edilen bu değer, mayıstan bu yana görülen en düşük seviye oldu, aynı zamanda bu yılın en kötü ikinci verisi olarak dikkati çekti.

Tüketici güvenindeki gerilemede, özellikle gelir beklentilerindeki sert düşüş ve tasarruf eğilimindeki artış etkili oldu.

Gelir beklentisi endeksi, eylülde 16,7 puan birden azalarak eksi 15,0 puana düştü. Bu değer, akaryakıt indiriminin uygulamaya konulmasından hemen önce, Nisan 2026'da görülen eksi 24,4 puanlık seviyenin ardından en düşük hanehalkı gelir beklentisi olarak kaydedildi.

Tasarruf eğilimi küresel kriz dönemi seviyelerinde

Analistlere göre, yüksek enerji fiyatlarının oluşturduğu belirsizlik, tüketicileri harcamak yerine birikim yapmaya yönlendirdi. Tüketicilerin tasarruf eğilimi endeksi 6 puan artarak 21,5 puana yükseldi.

Özellikle mali durumu iyi olan hanehalklarında tasarruf eğiliminin daha keskin artması dikkati çekti.

GfK'nın açıklamasında, bu ailelerin yüksek enflasyon kaynaklı alım gücü kayıplarını daha fazla birikim yaparak telafi etmeye çalıştıkları belirtildi.

Satın alma eğilimi düşük

Tüketicilerin satın alma eğilimi ise eylülde 1 puanlık hafif bir kayıpla eksi 10,8 puana geriledi. Endeks, 3 yılı aşkın süredir eksi 10 puan barajı etrafında dalgalanmaya devam ediyor.

Diğer yandan, tüketicilerin genel ekonomik gidişata yönelik beklentileri ivme kaybetse de üst üste 5. kez hafif artış gösterdi. Ekonomik beklenti endeksi yarım puanlık artışla eksi 3,4 puana ulaştı.

NIM Tüketici Araştırmaları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Hanehalklarının büyük çoğunluğu, yüksek enerji fiyatlarının alım güçlerini azaltmasını bekliyor. Bu durum, tüketicilerin önümüzdeki 12 aya ilişkin gelir beklentilerinde daha şüpheci davranmalarına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin tasarruf eğilimi endeksinin 6 puan artarak 21,5 puana yükseldiğini hatırlatan Bürkl, benzer seviyede yüksek bir tasarruf eğiliminin en son 2008 yılındaki küresel finans ve ekonomik kriz döneminde ölçüldüğünü belirtti.

Öte yandan, Alman ekonomisi, İran'daki savaşın yol açtığı yüksek enerji fiyatlarının getirdiği yüke rağmen, yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüyerek yeniden zemin kazandı.

Bölgesel gerilimler ve yüksek enerji maliyetlerinin yarattığı olumsuz iklime rağmen, yapay zeka ile savunma odaklı harcamaların sanayi üretimindeki büyümeyi sırtladığı belirtiliyor.

Ekonomi enstitülerinin birçoğu, ülkenin bu yılki büyüme tahminlerini ortalama yüzde 1,3'e yükseltirken, hükümet şu an için yüzde 0,5'lik büyüme öngörüyor.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Almanya ekonomisi için 2026 büyüme tahminini yüzde 0,7'den 1,1'e yükseltti. Yükselişte yapay zeka ivmesinin ihracata etkisi ile savunma ve altyapı yatırımları belirleyici oldu.

Kaynak: AA
EkonomiAlmanyaDünyaSon Dakika

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