Almanya'da Aşırı Bürokrasi Ekonomiye 146 Milyar Euro Kaybettiriyor

Ekonomi

Almanya'da aşırı bürokrasinin her yıl ekonomik üretimde 146 milyar avroluk kayba yol açtığı bildirildi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo), Münih ve Yukarı Bavyera Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) için yaptığı "Bürokrasinin maliyetleri-Acilen reformlara ihtiyaç var" adlı araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Araştırmada, aşırı bürokrasinin Almanya'ya daha fazla maliyet çıkararak her yıl ekonomik üretimde 146 milyar avroluk kayba neden olduğu belirtildi.

Yüksek maliyetlerin nedenlerinden birinin de devletin ve kurumların dijitalleştirilmemesi olduğunun ifade edildiği araştırmada, kamu yönetiminin dijitalleştirilmesinin bürokrasiyi azaltmada da önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Bürokrasinin neden olduğu maliyetlerin büyük ölçeği, reformların ne kadar acilen gerekli olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey yapmamanın maliyeti, bürokrasiyi azaltmanın kullanılmayan büyüme potansiyeliyle karşılaştırıldığında çok büyük." ifadesini kullandı.

Falck, Almanya'nın kamu yönetimini dijitalleştirmede Danimarka'nın seviyesine ulaşırsa, ülkenin ekonomik üretiminin yılda 96 milyar avro daha fazla olacağını da belirtti.

IHK genel müdürü Manfred Gösl de "Üç haneli milyar (145 milyar avro) aralığındaki zarar devasa." ifadelerini kullanarak, Almanya'da idari dijitalleştirmenin hızla başlaması çağrısını yaptı.

Gösl, "Şirketlerin tüm ekonomik açıdan önemli hizmetlere ve ülke çapında, tek tip, kullanıcı dostu çözümlere merkezi çevrim içi erişime ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Araştırmada, Almanya'daki bürokrasinin neden olduğu doğrudan ve dolaylı maliyetler hesaplanırken, hesaplamaların temeli çok sayıda ülke için ekonomi ve şirketlerle ilgili alanlardaki bürokratik yükü gösteren "bürokrasi endeksi" oldu.

Bu veri setine dayanarak, araştırmacılar geniş tabanlı bürokrasi reformları uygulayan ülkeleri belirledi ve zaman içinde ekonomik gelişimlerini izledi.