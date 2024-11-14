Almanya'da Aşırı Bürokrasi Ekonomiye 146 Milyar Euro Kaybettiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya'da Aşırı Bürokrasi Ekonomiye 146 Milyar Euro Kaybettiriyor

Ifo'nun araştırması, Almanya'daki aşırı bürokrasinin her yıl 146 milyar euro kayba yol açtığını açıkladı.

14.11.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da aşırı bürokrasinin her yıl ekonomik üretimde 146 milyar avroluk kayba yol açtığı bildirildi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo), Münih ve Yukarı Bavyera Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) için yaptığı "Bürokrasinin maliyetleri-Acilen reformlara ihtiyaç var" adlı araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Araştırmada, aşırı bürokrasinin Almanya'ya daha fazla maliyet çıkararak her yıl ekonomik üretimde 146 milyar avroluk kayba neden olduğu belirtildi.

Yüksek maliyetlerin nedenlerinden birinin de devletin ve kurumların dijitalleştirilmemesi olduğunun ifade edildiği araştırmada, kamu yönetiminin dijitalleştirilmesinin bürokrasiyi azaltmada da önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Bürokrasinin neden olduğu maliyetlerin büyük ölçeği, reformların ne kadar acilen gerekli olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey yapmamanın maliyeti, bürokrasiyi azaltmanın kullanılmayan büyüme potansiyeliyle karşılaştırıldığında çok büyük." ifadesini kullandı.

Falck, Almanya'nın kamu yönetimini dijitalleştirmede Danimarka'nın seviyesine ulaşırsa, ülkenin ekonomik üretiminin yılda 96 milyar avro daha fazla olacağını da belirtti.

IHK genel müdürü Manfred Gösl de "Üç haneli milyar (145 milyar avro) aralığındaki zarar devasa." ifadelerini kullanarak, Almanya'da idari dijitalleştirmenin hızla başlaması çağrısını yaptı.

Gösl, "Şirketlerin tüm ekonomik açıdan önemli hizmetlere ve ülke çapında, tek tip, kullanıcı dostu çözümlere merkezi çevrim içi erişime ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Araştırmada, Almanya'daki bürokrasinin neden olduğu doğrudan ve dolaylı maliyetler hesaplanırken, hesaplamaların temeli çok sayıda ülke için ekonomi ve şirketlerle ilgili alanlardaki bürokratik yükü gösteren "bürokrasi endeksi" oldu.

Bu veri setine dayanarak, araştırmacılar geniş tabanlı bürokrasi reformları uygulayan ülkeleri belirledi ve zaman içinde ekonomik gelişimlerini izledi.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Aşırı Bürokrasi Ekonomiye 146 Milyar Euro Kaybettiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:06 13 yaşında AIDS’ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme 13 yaşında AIDS'ten hayatını kaybeden çocukla ilgili yeni gelişme
12:33 Ankara ve İstanbul’un ardından Beykoz Belediyesi’ne de inceleme başlatıldı Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
12:00 MSB’den “Yeni harekat gelecek mi“ sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır MSB'den "Yeni harekat gelecek mi?" sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır
11:16 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler
19:24 Trump’ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria’nın İlhakını Olası Buluyor Trump'ın İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'nın İlhakını Olası Buluyor
18:52 Kasımpaşa’nın yeni teknik direktörü belli oldu Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:44 Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’den istediği para öyle böyle değil Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği para öyle böyle değil
18:40 TOKİ’den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu TOKİ'den, 44 İlde sudan ucuza arsa satışı: Son başvuru tarihi belli oldu
18:19 Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı Bitcoin fiyatında yeni rekor: 100 bin dolara az kaldı
18:13 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin suç kaydı dikkat çekti
18:08 Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi Okan Buruk, dev kulüple masaya oturdu: Teklifi yanıtlarken bir saniye bile düşünmedi
17:58 Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu Putin karşıtlığı ile biliniyordu, otelde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 14:22:29. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da Aşırı Bürokrasi Ekonomiye 146 Milyar Euro Kaybettiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.