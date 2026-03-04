Almanya'da Dizel Fiyatları 2 Avro'yu Aştı - Son Dakika
Almanya'da Dizel Fiyatları 2 Avro'yu Aştı

04.03.2026 13:20
Orta Doğu gerilimiyle Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik endişeleri, Almanya'da dizel yakıt fiyatlarını yükseltti.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı üzerinden tedarik endişeleriyle Almanya'da dizel yakıt fiyatları 2 avronun üzerine çıktı.

Alman Otomobil Kulübü ADAC'ın verilerine göre, bugün dizelin litre fiyatı ülke genelinde ortalama 2,054 avroya ulaştı.

Almanya'da benzin (E10) litre fiyatı da sabah saatlerinde litre başına ortalama 1,995 avroya kadar çıktı. Bu rakamlar, 27 Şubat'a kıyasla dizelde 31 avro sent, benzinde ise 18 avro sentlik bir artışa karşılık geldi.

Ülkede normal şartlarda sabah saatlerinde akaryakıt fiyatlarının akşam saatlerine oranla litre başına yaklaşık 10 avro sent daha pahalı olduğu bilinirken, son dönemdeki hızlı artış grafiğinin bu rutin dalgalanmayı gölgede bırakması dikkati çekiyor.

Fiyat artışlarının temelinde, Orta Doğu'daki çatışmaların ardından petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik yatıyor. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kısıtlamalar nedeniyle risk altında olması enerji maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarındaki en belirgin itici güç olmayı sürdürüyor.

Orta Doğu'daki gerilimin özellikle dizel yakıt tedarikinde kısmi aksamalara yol açtığı belirtiliyor. Almanya, ham petrol ihtiyacını başta Norveç, ABD, Libya, Kazakistan ve İngiltere olmak üzere yaklaşık 30 farklı ülkeden karşılayarak tedarik ağını çeşitlendiriyor.

ADAC, istasyonlar arasındaki fiyat farklarının değişkenlik gösterebileceğine işaret ederek, tüketicilere kriz dönemlerinde fiyat karşılaştırması yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

