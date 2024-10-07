Almanya'da Fabrika Siparişleri Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya'da Fabrika Siparişleri Düşüşte

Almanya'da fabrika siparişleri, ağustosta yüzde 5,8 gerileyerek ocaktan beri en güçlü düşüşü kaydetti.

07.10.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da fabrika siparişleri, art arda 2 aylık artışın ardından ağustosta yüzde 5,8 gerileyerek, ocaktan bu yana en keskin düşüşü kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin ağustos ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,8 geriledi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,9 düştü.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 2 azalması yönündeydi. Ağustostaki düşüşün art arda iki aylık artışın ardından gelmesi ve ocak ayından beri en keskin düşüş olması dikkati çekti.

Yüzde 2,9 olarak açıklanan temmuz ayı fabrika siparişleri artışı da yüzde 3,9 olarak revize edildi.

Almanya'da ağustosta yurt içi siparişler aylık bazda yüzde 10,9 ve yabancı siparişler yüzde 2,2 düşüş kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 10,5 düşerken, Avro Bölgesi dışından gelen siparişler yüzde 3,4 arttı.

Ülkede ağustosta aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,4 artarken, tüketici malı üreticilerinin siparişleri yüzde 5,8 düşüş kaydetti. Sermaye malı siparişleri de yüzde 3,5 yükseldi.

Destatis açıklamasında, "Ağustos 2024'te fabrika siparişlerinde olumsuz gelişme, diğer şeylerin yanı sıra bir önceki ay diğer araç yapımında (uçak, gemi, tren, askeri araç imalatı) kapsamlı büyük siparişlerin verilmiş olmasından kaynaklandı. Büyük siparişler hariç tutulduğunda, Ağustos 2024'te gelen siparişler Temmuz 2024'e göre sadece yüzde 3,4 daha düşüktü." ifadeleri yer aldı.

Toparlanma görünmüyor

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada da ağustosta fabrika siparişlerinde düşüşle birlikte, siparişlerin dibe vurmuş olabileceğine dair umutların yeniden azaldığı belirtilerek, "Talepteki zayıflığın sürmesi ve şirketlerin beklentilerinin olumsuz olarak devam etmesi karşısında, 2024 yılının ikinci yarısında sanayi ekonomisinde gözle görülür bir toparlanma olası görünmüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Küresel imalat sektörü yatırımlarda isteksiz

VP Bank'ın baş ekonomisti Thomas Gitzel, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel imalat sektöründe bir süredir yatırım yapma konusunda genel bir isteksizlik görüldüğünü aktararak, "Sektörün çektiği acılar devam edecek." yorumunu yaptı.

ABD'de imalat sektörünün zayıf gelen siparişlerle karşı karşıya kaldığını ve Çin'de hükümetin ekonomik teşvik programlarıyla yerli şirketlere yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Gitzel, "Bu da küresel imalat sektörünün şu anda ne kadar kötü durumda olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de ağustosta fabrika siparişlerindeki önemli düşüşü "acı bir hayal kırıklığı" olarak niteleyerek, "Gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın ikinci yarısında en iyi ihtimalle durgunlaşmasını bekliyoruz. Uzun zamandır beklenen ekonomik toparlanmaya dair hiçbir işaret yok." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Alman ekonomisi, artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası, 3. çeyrekte daha düşük büyüme beklerken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü de (Ifo) 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Alman ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor. Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,3'lük büyüme bekliyor.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Fabrika Siparişleri Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 13:20:36. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Fabrika Siparişleri Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.