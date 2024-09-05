Almanya'da Fabrika Siparişleri Temmuzda Yüzde 2,9 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya'da Fabrika Siparişleri Temmuzda Yüzde 2,9 Arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, temmuz ayında fabrika siparişleri, büyük siparişlerin etkisiyle yüzde 2,9 artarak iki ay üst üste yükseliş gösterdi. Yurt dışı siparişler yüzde 5,1 artarken, imalat sektöründeki yeni siparişlerin büyük kısmı ulaşım araçları üretiminden kaynaklandı. Ancak, zayıf dış talep ve rekabet gücü kaybı, Alman ekonomisinin gelecekte durgunlaşabileceği şeklinde endişelere yol açıyor.

05.09.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da fabrika siparişleri, uçak, gemi, askeri araç ve tren gibi büyük siparişlerin etkisiyle temmuzda yüzde 2,9 yükselerek, art arda aylık artışını ikinci aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fabrika siparişlerine ilişkin temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 yükseldi. Fabrika siparişleri geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,7 arttı.

Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 1,5 azalması yönündeydi. Temmuzdaki artış, art arda iki aylık artış olarak da dikkati çekti.

Yüzde 3,9 olarak açıklanan haziran ayı fabrika siparişleri artışı da yüzde 4,6 olarak revize edildi.

Almanya'da temmuzda yurt içi siparişler aylık bazda değişiklik göstermezken, yabancı siparişler yüzde 5,1 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde, Avro Bölgesi'nden yeni siparişler yüzde 5,9 ve diğer ülkelerden gelen siparişler yüzde 4,6 arttı.

Ülkede temmuzda aylık bazda ara malı üreticilerinin siparişleri yüzde 4,4 artarken, tüketici malı üreticilerinin siparişleri 5,8 düşüş kaydetti. Sermaye malı siparişleri de yüzde 3,5 yükseldi.

Destatis açıklamasında, "Temmuzda imalat sektöründeki yeni siparişlerde kaydedilen olumlu gelişme, büyük ölçekli siparişler nedeniyle yeni siparişlerin bir önceki aya göre yüzde 86,5 arttığı diğer ulaşım araçlarının imalatı sektöründeki (uçak, gemi, tren, askeri araç) önemli büyümeden kaynaklandı." ifadeleri yer aldı.

Rekabet gücü eksikliği

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da küresel ekonomiye ilişkin mevcut verilerin "zayıf dış talebin devam ettiğine" işaret ettiği ve Alman imalat sektöründeki önemli duyarlılık göstergelerin son zamanlarda yeniden kötüleştiği belirtilerek, bu nedenle sanayinin gelecek aylarda durgun kalmasının beklendiği aktarıldı.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da fabrika siparişlerinde, rekabet gücü eksikliği ve artan dış rekabet göz önüne alındığında olumluya doğru bir geri dönüş söz konusu olmadığını belirtti.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Öte yandan, Alman ekonomisi artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümekte zorluk çekiyor.

Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası ise üçüncü çeyrekte daha düşük büyüme bekliyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü ise üçüncü çeyrekte gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Eğer Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte küçülürse, teknik resesyona girmiş olacak.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilirken, Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti ise ekonomide bu yıl yüzde 0,3'lük büyüme bekliyor.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Güncel, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Fabrika Siparişleri Temmuzda Yüzde 2,9 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:08:35. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Fabrika Siparişleri Temmuzda Yüzde 2,9 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement