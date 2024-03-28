Alman Posta İdaresi (Deutsche Post), 63 yıl sonra ülke içinde gece uçakla mektup taşıma uygulamasına son verildiğini duyurdu.
Deutsche Post'tan yapılan açıklamada, 63 yılın ardından Almanya'daki gece uçakla mektup taşıma ağına son verildiği, bir dönemin sona erdiği ifade edildi.
Açıklamada, "63 yıl sonra Kuzey ve Güney Almanya arasındaki son posta gece uçuşları 28 Mart gecesi gerçekleşti" ifadesine yer verildi.
Mektup taşımak için uçakların Stuttgart- Berlin, Hannover- Münih ve Hannover-Stuttgart bağlantılarında son kez havalandığı, gelecekte sürdürülebilirlik açısından bu rotalardaki mektupların yalnızca kara yoluyla taşınacağı kaydedildi.
Böylelikle Deutsche Post'un bu bağlantılarda taşıma sırasında üretilen karbondioksit miktarının yüzde 80'inden fazlasını azaltacağı kaydedildi.
DHL Group'un Posta ve Paket Bölümünün Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Marc Hitschfeld, konuya ilişkin değerlendiresinde, bir dönemin sonra ermesine hem üzüntü hem de mutlulukla baktıklarını belirterek, iklim değişikliğinin yaşandığı dönemde eskisi gibi aciliyeti bulunmadığı için mektupların uçakla taşınmasının haklı gösterilemeyeceğini bildirdi.
Almanya'da mektupların hava yoluyla taşınmasına son verilmesinin çevre için iyi bir haber olduğunu vurgulayan Hitschfeld, gece hava yoluyla mektup taşımacılığıyla çok sayıda çalışanın kendilerini bununla özdeşleştirdiği bir posta tarihinin sona erdiğini kaydetti.
Almanya içinde mektupların adreslerine hızlı ulaşması için mektupların hava yoluyla taşınması 1 Eylül 1961'de başlamıştı.
Deutsche Post, 1996'da partner hava yolu şirketlerine ait 26 uçakla 45 noktaya 430 ton mektup taşırken, son dönemde 6 uçakla Stuttgart-Berlin, Hannover-Münih ve Hannover-Stuttgart güzergahlarına ve 53 ton mektuba geriledi.
Son Dakika › Ekonomi › Alman Posta İdaresi, 63 yıl sonra gece uçakla mektup taşıma uygulamasına son verdi - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraklar, Uşak'ta esnafı ziyaret etti ve sıkıntılarını dinledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında 76 yetiştiriciye 216 adet damızlık akkaraman koç ve toklu dağıtımı gerçekleştirildi. Koçları alan yetiştiriciler büyük heyecan yaşadı.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili Genel Müdürlüklerin katılımıyla tarımsal üretimin planlanması konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, tarımsal üretimin planlanması ilkeleri ve geleceğe yönelik hedefler tartışıldı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım töreninde çiftçilere 4 bin 500 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, törende konuşarak, tarımın geliştirilmesinde katkı sunan kurumlara ve tarım ailesine teşekkür etti. Dağıtıma Kaymakam Mehmet Miraç Demir, İlçe Tarım Kredi Müdürü Canan Kaymaz, Ziraat Odası Başkanı Murat Akın ve çiftçiler katıldı.
Bugünkü gazetelerde yer alan 'Kamuoyuna duyurulur' başlıklı ilanda, çocuklar için üretilen Jasmine bebeğin güvensiz olduğu tespit edilerek piyasaya arzının yasaklandığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimde, ürünün fitalatla ilgili mevzuatta belirtilen temel gerekleri sağlamadığı ortaya çıktı. Firma, ürünü satın alan müşterilerin iletişim bilgileri vasıtasıyla iade etmelerini istedi.
Gaziantep Valiliği, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla 'Bakkal Kart' uygulamasını başlattı. Sosyal destek kartlarıyla daha önce zincir marketlerde destek sağlanırken, bu uygulama ile küçük esnaf da destekleniyor. Valilik bütçesi ve hayırseverlerin yardımlarıyla genişletilen çalışmada, ihtiyaç sahiplerine kartlar ulaştırıldı. Proje, diğer illerden de yoğun ilgi görüyor ve hem vatandaşın hem de esnafın desteklenmesini sağlıyor.
Safranbolu Belediyesi, agrega malzemesi üretmek için hizmete açtığı taş ocağı sayesinde yıllık 6 milyon TL tasarruf sağlayacak. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alt ve üstyapı problemlerini çözen belediye, taş ocağı ile temel malzeme ihtiyacını karşılayacak.
Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi üyelerine seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Çankırı, İzmir'in ticaretin kalbi olmaktan uzaklaştığını belirterek, bu sorunları çözmek için çalışacaklarını ifade etti. DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de ziyaretten memnuniyetini dile getirdi ve seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?