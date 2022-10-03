Alman imalat sanayisi enerji kriziyle ivme kaybetmeye devam ediyor

Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), enerji krizi nedeniyle ekimde 47,8 puana gerileyerek ivme kaybını üçüncü aya taşıdı.

S&P Global, Almanya'nın ekim ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı.

Buna göre, eylülde 49,1 puan olan imalat sanayi PMI, enerji krizi nedeniyle ekimde 47,8 puana geriledi. İmalat PMI'daki ivme kaybı üçüncü aya taşınırken, 27 ayın en düşük puanı olarak kayıtlara geçti. Beklenti, endeksin 48,3 puana gerilemesi yönündeydi.

Eylülde 40,9 puan olan yeni siparişler alt endeksi de ekimde 39,10 puana düştü.

S&P Global Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, PMI anketinin, üreticilerin talepte derinleşen düşüşün yanı sıra maliyet enflasyonundaki enerji kaynaklı yükselişin baskısı altında kaldığını gösterdiğini belirtti.

Artan enerji maliyetlerinin halihazırda şirketlerin üretimlerini kısmalarına, alarm zillerinin çalmasına yol açtığını aktaran Smith, talebin önümüzdeki aylarda da düşmeye devam etmesi halinde üreticilerin yüksek maliyetleri fiyatlara yansıtmasının çok daha zor hale geleceğini, böylece üreticilerin kar marjlarının iyice daralacağını vurguladı.

Smith, Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının eylülde kapatılmasının ardından Alman üreticilerin gelecekteki üretim beklentilerinin Kovid-19'un ilk dalgasından bu yana en kötümseri olduğunu belirtti.

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.