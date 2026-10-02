Almanya'da kamu bütçe açığı ilk yarıda faizlerin etkisiyle 98,8 milyar avroya çıktı - Son Dakika
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Almanya'da kamu bütçe açığı ilk yarıda faizlerin etkisiyle 98,8 milyar avroya çıktı

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Almanya'da kamu bütçesi, yılın ocak-haziran döneminde artan harcamalar ve yükselen faizler nedeniyle 98,8 milyar avro açık verdi. Açık, geçen yılın aynı dönemindeki 58,5 milyar avroya kıyasla 40,3 milyar avro artarak 1990'dan bu yana en yüksek ilk yarı seviyesi oldu.

Almanya'da federal devlet, eyaletler, belediyeler ve sosyal güvenlik fonlarını kapsayan kamu bütçesi açığı, bu yılın ilk yarısında artan harcamalar ve yükselen faizlerin etkisiyle 98,8 milyar avroya çıktı.

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı verilere göre, kamu bütçesindeki finansman açığı, geçen yılın aynı dönemindeki 58,5 milyar avroluk seviyeye kıyasla ciddi oranda arttı.

Yılın ocak-haziran döneminde ülkenin kamu bütçesi açığı, bir önceki yıla göre 40,3 milyar avro artış kaydetti.

Ülkenin kamu gelirleri, yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 1 trilyon 11,8 milyar avro, giderleri ise yüzde 6 yükselişle 1 trilyon 110,6 milyar avro oldu. Böylece kamu bütçe açığı yaklaşık 98,8 milyar avro olarak gerçekleşti.

En fazla açık 72,3 milyar avro ile federal hükümetin oldu. Federal hükümetin harcamaları yüzde 9,8 artışla 325,5 milyar avroya çıkarken gelirleri yüzde 5 gerileyerek 253,1 milyar avroya düştü.

Akaryakıt indirimleri, vergi teşvikleri ve hızla artan faiz ödemeleri nedeniyle federal hükümetin harcamalarının gelirlerinin çok üzerine çıkması dikkati çekti.

Eyaletler ve belediyeler düzeyinde de finansman baskısı sürdü. Eyaletler söz konusu dönemde 6,3 milyar avro açık verdi.

Ekonomideki toparlanmaya rağmen Alman belediyelerinin mali sıkıntıları devam ediyor. Belediyeler ve belediye birliklerinin bütçe açığı, bu yılın ilk yarısında 20,1 milyar avro oldu. Söz konusu bütçe açığı, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek ilk yarı bütçe açığı olarak kayıtlara geçti.

Sosyal güvenlik sistemi ise prim gelirlerindeki yüzde 4,6'lık güçlü artış ve federal hükümetten alınan 10,2 milyar avroluk kredinin desteğiyle dönemi neredeyse denk bir bütçeyle tamamladı.

Kamu bütçesini sarsan en büyük kalemlerden biri de artan faiz giderleri oldu. Kamunun toplam faiz ödemeleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 gibi büyük bir artış kaydederek 31,2 milyar avroya tırmandı.

Yüksek enflasyon ve yapay zeka veri merkezlerinin finansmanı için çıkarılan cazip şirket tahvillerinin yarattığı rekabet nedeniyle, yatırımcılar Alman devlet tahvillerini satın almak için çok daha yüksek faiz talep etmeye başladı.

Kovid-19 salgını öncesindeki 8 yılda art arda bütçe fazlası veren Almanya'da, ekonomideki durgunluğun aşılması, sermaye yatırımları ve savunmaya yönelik harcama baskılarının ardından kamu bütçe açığının yüksek seyrini koruması bekleniyor.

Kaynak: AA
EkonomiAlmanyaDünyaKamuSon Dakika

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