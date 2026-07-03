Almanya'da Perakende Çalışanlarından Grev - Son Dakika
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Almanya'da Perakende Çalışanlarından Grev

03.07.2026 10:08
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Almanya'da perakende sektörü çalışanları, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde grev başlatıyor.

Almanya'da perakende sektöründe faaliyet gösteren binlerce çalışan, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi başlatıyor.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işveren tarafı üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla perakende ve ticaret sektörü çalışanlarına yeniden "uyarı grevi" çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Berlin, Hamburg, Dortmund, Wiesbaden, Hannover, Oldenburg ve Braunschweig gibi ülkenin en büyük ticari merkezlerinde geniş katılımlı kitlesel mitingler düzenlenecek.

Grev kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ver.di Yönetim Kurulu Üyesi Silke Zimmer, işveren sendikalarını süreci "kasten" yavaşlatmakla suçladı.

Zimmer, "İşverenler bu müzakere turunda süreci bir kez daha yokuşa sürüyor. Bu nedenle üzerlerindeki baskıyı daha da artıracağız. Çalışanlarına karşı bu denli sorumsuz yaklaşanlar, bu ülkenin en büyük özel sektör iş kolunun geleceğini tehlikeye atmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sendika, bugün gerçekleştirilecek grev dalgasından etkilenecek şirketlerin isimlerini resmen açıklamadı. Sektör temsilcileri, iş bırakma eylemlerinin mağaza içi operasyonlarda lokal aksamalara ve uzun kuyruklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sendikanın talebi

Ver.di sendikası, çalışanlar için 12 aylık bir sözleşme süresi kapsamında yüzde 7 ücret artışı talep ediyor. Sendika, bu artışın aylık bazda en az 225 avro taban zam olarak maaşlara yansıtılmasını da istiyor.

İşveren kanadı ise geçtiğimiz günlerde eyaletler genelinde revize edilmiş iki yıllık bir paket sundu. Bu teklif, kasım ayından itibaren yüzde 2,4, Ağustos 2027'den itibaren ise yüzde 2'lik kademeli bir ücret artışını öngörüyor.

Sendika yönetimi, işverenlerin sunduğu bu son teklifi enflasyon karşısında yetersiz bularak kesin bir dille reddetti.

Ver.di tarafından paylaşılan sektörel verilere göre, Almanya genelinde ticaret ve perakende sektöründe yaklaşık 5,2 milyon kişi istihdam ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Perakende Çalışanlarından Grev - Son Dakika

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