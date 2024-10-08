Almanya'da Sanayi Üretimi Ağustosta Yükseldi

Ekonomi

Almanya'da sanayi üretimi, ekonomideki gerilemeye rağmen ağustosta motorlu taşıt imalatındaki önemli yükselişle, bir önceki aya göre yüzde 2,9 artarak beklentileri aştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ağustos ayı geçici verilerini duyurdu.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 artarak ekonomistlerin tahminlerini aştı. Beklenti, sanayi üretiminin yüzde 0,8 artacağı yönündeydi. Söz konusu ayda sanayi üretimi, Ağustos 2023'e göre ise yüzde 2,7 düşüş kaydetti.

Yüzde 2,4 olarak açıklanan temmuz ayı sanayi üretim düşüşü de yüzde 2,9 olarak revize edildi. Sanayi üretimi, Aralık 2022'de yüzde 2,4 gerilemişti.

Veriler, ağustosta bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 3,4 arttığını ortaya koydu. Söz konusu ayda sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 6,9, ara malı üretimi yüzde 0,1 arttı.

Ağustosta önceki aya kıyasla tüketim malları üretimi değişmezken, inşaatta yüzde 0,3 artış kaydedildi. Enerji üretimi ise yüzde 2,3 yükseldi.

Destatis açıklamasında, ağustos ayında otomotiv sektörünün üretimindeki önemli artışın genel sanayi üretimine özellikle büyük katkı yaptığı belirtilerek, "Halihazırda otomotiv endüstrisindeki üretim aydan aya önemli ölçüde dalgalanmakta ve bu da bir bütün olarak sanayideki üretimin aylık gelişimi üzerinde etkili olmaktadır. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler üretimi Temmuz 2024'teki yüzde 8,2'lik düşüşün ardından Ağustos 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 19,3 arttı." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Almanya'da fabrika siparişleri, art arda 2 aylık artışın ardından ağustosta yüzde 5,8 gerileyerek, ocaktan bu yana en keskin düşüşü kaydetmişti.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ağustosta fabrika siparişlerinde düşüşle birlikte, siparişlerin dibe vurmuş olabileceğine dair umutların yeniden azaldığı belirtilmişti.

Bakanlık, "Talepteki zayıflığın sürmesi ve şirketlerin beklentilerinin olumsuz olarak devam etmesi karşısında, 2024 yılının ikinci yarısında sanayi ekonomisinde gözle görülür bir toparlanma olası görünmüyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Gaz ve elektrik fiyatları etkisi

Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Bankası ekonomisti Jens-Oliver Niklasch, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sanayi üretim verilerinde şu anda değişken olan otomobil üretiminden kaynaklanan yukarı yönlü bir veri olduğunu belirterek, eylülde üretimde bir düşüşün olası olduğunu kaydetti.

VP Bank'ın Başekonomisti Thomas Gitzel de sanayi üretiminin bu yıl daha kötü olmamasının nedeninin enerji yoğun üretimdeki artış olduğunu belirterek, gaz ve elektrik fiyatlarının nispeten düşük olduğunu ve bunun da enerji yoğun şirketlerde daha yüksek üretim hacimlerine yol açtığını vurguladı.

Alman ekonomisi yeniden resesyona girme riskiyle karşı karşıya

Alman ekonomisi, artan faiz oranları ile konjonktürel rüzgarların ve yapısal değişikliklerin ortasında büyümede zorluk yaşıyor. Ekonomi, yılın ikinci çeyreğinde azalan yatırımlar nedeniyle yüzde 0,1 küçüldü.

Almanya Merkez Bankası, 3. çeyrekte daha düşük büyüme beklerken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) 3. çeyrekte GSYH'de daha fazla düşüşün mümkün olduğunu değerlendiriyor.

Alman ekonomisi, 3. çeyrekte küçülme olması halinde teknik resesyona girmiş olacak. Teknik resesyon, "üst üste 2 çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık ekonomik büyümeden sonra salgının ilk yılı olan 2020'de, 2009'dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,3'lük büyüme bekliyor.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.