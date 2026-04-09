Almanya'da Sanayi Üretimi Şubatta Düştü - Son Dakika
Almanya'da Sanayi Üretimi Şubatta Düştü

09.04.2026 16:19
Almanya'da sanayi üretimi, şubatta beklenmedik şekilde %0,3 azaldı. İhracat ise yükseldi.

Almanya'da sanayi üretimi, şubat ayında piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,3 geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azaldı. Piyasalarda beklenti, üretimin yüzde 0,7 artması yönündeydi.

Üretimdeki düşüşte özellikle ilaç ve elektronik sektörlerindeki zayıflık belirleyici olurken, otomotiv sektöründe toparlanma gözlendi. Kış şartlarının etkisiyle inşaat sektöründeki faaliyetler de aylık bazda yüzde 1'den fazla geriledi.

Daha az değişkenlik gösteren üç aylık verilere göre ise üretim, aralık-şubat döneminde bir önceki üç aya kıyasla yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

"Alman treni gibi"

Ekonomistler, şubat ayı verilerinin Orta Doğu'daki çatışmaların ekonomik etkileri tam hissedilmeden önce bile sanayinin ivme kazanmakta zorlandığını kanıtladığını vurguladı.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, verilere ilişkin yayımladığı analizde, "Almanya'dan nihayet iyi bir haber verme umudumuz olsa da bu durum bugünlerde bir Alman trenini beklemeye benziyor. Kesinlikle rötarlı ve gelip gelmeyeceği belirsiz." ifadelerini kullandı.

Brzeski, enerji fiyatlarındaki artışın ve jeopolitik risklerin Almanya'yı yılın ilk çeyreğinde yeniden bir daralma sürecine soktuğunu belirtti.

Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi halinde Alman ekonomisinin önümüzdeki aylarda daha da zorlanacağını ve teknik resesyonun derinleşebileceğini ifade eden Brzeski, şubat verilerinin Orta Doğu'da ateşkes olsa dahi ekonomide belirgin izler bırakacağını kaydetti.

İhracatta Mayıs 2022'den bu yana en güçlü artış

Öte yandan, sanayi üretimindeki zayıflığa rağmen dış ticaret kanadında pozitif bir tablo öne çıktı.

Almanya'nın ihracatı, şubatta aylık yüzde 3,6 artışla son 22 ayın en yüksek yükselişini gerçekleştirdi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracat yüzde 5,8 artarken, ABD'ye yapılan ihracat ek gümrük vergilerinin etkisiyle yüzde 7,5 azaldı.

İthalatın yüzde 4,7 artmasıyla dış ticaret fazlası 19,8 milyar avroya geriledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Sanayi Üretimi Şubatta Düştü - Son Dakika

SON DAKİKA: Almanya'da Sanayi Üretimi Şubatta Düştü - Son Dakika
