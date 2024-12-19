Almanya'da Şirket İflasları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Şirket İflasları Arttı

Yüksek faizler ve durgunluk, Almanya'da iflas başvurularında %12,6'lık artışa neden oldu.

19.12.2024 15:52
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Ekonomik durgunluk ve alışılmışın dışında yüksek faizler Almanya'da şirket iflaslarının sayısının çift haneli rakamlarla artmasına neden oluyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), kasım ayına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,6 yükseldi.

Destatis'in açıklamasında, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğuna vurgu yapılarak, "İflaslarda Haziran 2024 haricinde Haziran 2023'ten beri, yıllık bazda çift haneli büyüme oranları gözlemlendi." ifadeleri yer aldı.

Ödenmesi öngörülen borç ise 45,6 milyar avro

Bu arada Ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında ocak-eylül dönemine ilişkin nihai verilerini de açıkladı.

Söz konusu dönemde 16 bin 222 şirket iflas açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,2 artış dikkati çekti.

İflaslar en çok nakliye ve depolama, inşaat ve hazır yemek sektörlerinde görüldü. Dokuz aylık dönemler itibarıyla en son 2016'de 16 bin 480 iflas ile daha fazla şirket iflası yaşanmıştı.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 45,6 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 21,1 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 53 bin 469 borçlu da yılın ocak-eylül döneminde kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 arttı.

Bu arada, kredilere ilişkin hizmet sağlayıcısı Creditreform, bu yılın sonuna kadar Almanya'da 22 bin 400 şirketin iflas edeceğini tahmin ediyor. Kuruluş, gelecek yıl ise iflas eden şirket sayısının 32 bine ulaşmasını bekliyor.

Alman ekonomisi büyümede zorluk yaşıyor

Öte yandan, Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtuldu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Buna ek olarak, ülkede koalisyon hükümetinin kasımda bütçe tartışması nedeniyle dağılması Avrupa'nın en büyük ekonomisini şubat ayındaki erken seçimlere kadar siyasi belirsizlik içinde bıraktı.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Şirket İflasları Arttı - Son Dakika

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