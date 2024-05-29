Almanya'da Tüketici Güven Endeksi Yükselişini Sürdürdü - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi Yükselişini Sürdürdü

Almanya\'da Tüketici Güven Endeksi Yükselişini Sürdürdü

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, halkın gelir beklentilerinin iyileşmesiyle yükselişini dördüncü aya taşıdı. Nisanda eksi 24 olarak ölçülen endeks, mayısta 3,1 puanlık artışla eksi 20,9 puana çıktı. GfK raporuna göre, gelir beklentilerinin iyileşmesiyle satın alma isteği artarken tasarruf eğilimi azaldı. Uzmanlar, düşen enflasyon oranları ve ücret artışlarının tüketicilerin satın alma gücünü güçlendirdiğini belirtti.

29.05.2024 13:25
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Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, halkın gelir beklentilerinin iyileşmesiyle yükselişini art arda dördüncü aya taşıdı.

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ve Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü tarafından, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, nisanda revize edilerek bu ay için eksi 24 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, mayısta 3,1 puanlık artışla eksi 20,9 puana çıktı. Böylece endeks, art arda yükselişini mayısta dördüncü aya taşıdı. Piyasa beklentisi endeksin eksi 22,5 puana çıkması yönündeydi.

GfK raporunda, Almanların, gelir beklentilerinin iyileşmesiyle satın almak isteklerinin arttığı ve tasarruf eğilimlerin önemli ölçüde azaldığı vurgulandı.

Nürnberg Piyasa Kararları Enstitüsü Uzmanı Rolf Buerkl, değerlendirmesinde, "Düşen enflasyon oranları, önemli ücret ve maaş artışlarıyla birleşerek tüketicilerin satın alma gücünü güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Bu durumun tüketicilerin gelir beklentileri üzerinde de uyarıcı etki oluşturduğunu vurgulayan Buerkl, diğer yandan tüketici belirsizliğini azaltarak tasarruf eğilimini düşürdüğünü kaydetti.

"Bununla birlikte, Alman tüketiciler arasında hala belirsizlik var gibi görünüyor." diyen Buerkl, halkın belirsizlik ortadan kalkınca artan satın alma güçlerini yeniden daha büyük alımlara yatırmaya istekli olduklarını bildirdi.

Bu arada, Almanya'da martta yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, nisanda da değişmeyerek Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyede kalmayı sürdürmüştü.

Kaynak: AA

Almanya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Tüketici Güven Endeksi Yükselişini Sürdürdü - Son Dakika

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