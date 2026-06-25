Almanya'da Tüketici Güveni Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Tüketici Güveni Artıyor

25.06.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da tüketici güveni, Orta Doğu'daki çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki düşüşle hafif iyileşti.

Almanya'da tüketici güveni, Orta Doğu'daki çatışmalarda barışa dair ilk işaretlerin belirmesi ve ham petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle haziran ayında hafif iyileşme gösterdi.

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, temmuz ayı için öngörülen endeks değeri bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak eksi 29,2 puana yükseldi.

Gelir beklentisi endeksi haziran ayında 0,8 puanlık önemli bir yükselişle eksi 12,2 puana ulaştı. Tüketicilerin harcama eğilimi ise 0,2 puanlık azalışla eksi 13,4 seviyesine indi.

Tüketici iklimindeki bu sınırlı toparlanmanın, gelir beklentilerindeki hafif artıştan kaynaklandığı, harcama ve tasarruf eğiliminin ise büyük ölçüde yatay seyrettiği belirtildi.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, tüketici ikliminin düşük bir seviyede dengelendiğini ifade etti.

ABD ve İran arasında son dönemde varılan çerçeve anlaşmanın barışa yönelik umutları artırdığını belirten Bürkl, şunları kaydetti:

"Barış müzakereleri ve ham petrol fiyatlarındaki düşüş tüketicilerin enflasyon endişelerini hafifletip ekonomik beklentileri bir miktar canlandırsa da savaş öncesi seviyelere bir dönüş henüz ufukta görünmüyor. Çatışmanın yarattığı ekonomik sonuçlar, akaryakıt istasyonlarında ve süpermarketlerde yüksek fiyatlar olarak tüketicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da Tüketici Güveni Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum

14:05
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
Başörtülü kadını taciz eden şahıs için karar verildi
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:16:20. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Tüketici Güveni Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.