Almanya'da Yabancı Yatırımlar Düşüşte

Almanya'da yabancı şirketlerin yeni işletme kurulumu ve genişleme projelerinin sayısı, geçen yıl yüzde 9,3 azalarak 1564'e geriledi ve istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2016'dan bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Federal hükümete bağlı dış ticaret ve yabancı sermaye teşvik dairesi Almanya Ticaret ve Yatırım (GTAI) tarafından yayımlanan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar (FDI) Raporu 2025" başlıklı raporda, doğrudan yabancı yatırım projelerindeki gerilemenin art arda dördüncü yıla taşındığı bildirildi.

Raporda, Almanya'da yabancı şirketlerin yeni işletme kurulumu ve genişleme projelerinin sayısının geçen yıl yüzde 9,3 azalarak 1564'e gerilediği ve istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2016'dan bu yana en büyük düşüşü kaydettiği aktarıldı.

Genişleme projelerinin hacminin de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 azaldığı belirtilen raporda, bu gerilemeye rağmen Almanya'nın uluslararası kıyaslamada istikrarlı bir performans sergilediğine işaret edilerek, 2025 yılında yabancı yatırım projelerinin küresel ölçekte yüzde 9,5, Avrupa Birliği (AB) genelinde ise yüzde 18,1 azaldığı bilgisi paylaşıldı.

Çin, ABD'yi geride bırakarak liderliğe yükseldi

Avrupa'nın, ülkeye yatırımlar için en önemli kaynak bölge olmaya devam ettiği bilgisi paylaşılan raporda, 228 proje gerçekleştiren Çin'in, 200 proje gerçekleştiren ABD'yi geride bırakarak Almanya'ya en çok yatırım yapan birinci ülke konumuna yükseldiği bildirildi.

Raporda, sektörel bazda ise dijitalleşme, elektronik, otomasyon, mobilite ve lojistik alanlarının yatırımlarda başı çektiği aktarıldı.

"Bürokratik engellerin azaltılması kritik bir konu olmaya devam etmektedir"

GTAI Genel Müdürü Achim Hartig, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, zorlu küresel şartlara rağmen Almanya'nın ekonomik gücünü koruduğunu belirterek, "Zorlu küresel ortama rağmen Almanya güçlü iş merkezi olmayı sürdürmektedir. Buradaki gerileme Avrupa standartlarına göre ılımlı düzeydedir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası piyasalardaki korumacı politikalara ve ticaret savaşlarına değinen Hartig, "Gümrük tarifeleri ve ticaret çatışmaları gibi uluslararası belirsizlikler, şirketlerin şu anda yatırım kararlarında daha temkinli davranmasına yol açmaktadır. Bu durum diğer yatırım merkezlerini de etkileyen küresel bir fenomendir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın modern sanayi yapısının uluslararası alandaki cazibesini koruduğunu savunan Hartig, şunları kaydetti:

"Şirketlerin yaklaşık yüzde 20'sinin üretim ile araştırma ve geliştirme alanlarında yatırım planlaması dikkate değerdir. Yatırımcılar, sanayi ile bilim dünyasının güçlü entegrasyonunu, hukuk güvenliğini ve kalifiye iş gücünü olumlu unsurlar olarak öne çıkarmaktadır. Bürokratik engellerin azaltılması, ülkenin bir iş merkezi olarak daha da güçlendirilmesi adına kritik bir konu olmaya devam etmektedir."