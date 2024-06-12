Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4 olarak ölçüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4 olarak ölçüldü

Almanya'da nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,4'e yükseldi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı. Enerji ve gıdanın aylardır en önemli 'fiyat belirleyici' durumunda olduğu Almanya'da, mayısta yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,6 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 1,1 düştü. Almanya'nın önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri, bu yıl enflasyonun ortalama yüzde 2,3'e düşmesini bekliyor.

12.06.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4 olarak ölçüldü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da nisanda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2,4'e yükseldi.

Böylece 29 Mayıs'ta açıklanan öncü veriler teyit edilmiş oldu.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,1 arttı.

AB uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) de mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, mayısta yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 0,6 arttı, enerji fiyatları ise yüzde 1,1 düştü.

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,8 olarak hesaplandı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ülkede enflasyonun yeniden yükselmeye başladığını ve bunun başlıca nedeninin hizmet fiyatlarında devam eden artış olduğunu belirtti.

Brand, "Öte yandan enerji ve gıda fiyatları yılın başından bu yana genel enflasyonu düşürmektedir." ifadesini kullandı.

Almanya'da son iki yılın aşırı yüksek enflasyon oranları artık geçmişte kalırken, ülkenin önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde geçen yıl yüzde 5,9 olan enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 2,3'e düşmesini bekliyor.

Kaynak: AA

Almanya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4 olarak ölçüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:09 Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak Bahçeli: Sinan Ateş cinayetine ilişkin duruşmada MHP hazır bulunacak
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
18:40 Taraftarlar çılgına dönecek Dubois’ten Galatasaray’a zehir zemberek sözler Taraftarlar çılgına dönecek! Dubois'ten Galatasaray'a zehir zemberek sözler
18:00 Bodrum’da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
17:51 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 21:24:05. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,4 olarak ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement