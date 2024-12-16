Almanya Ekonomisinde Zayıf Büyüme

Ekonomi

Almanya'da ekonomideki gerileme, aralık ayında imalat ve hizmet sektörlerindeki kısmi artışlarla hafiflese de şirket faaliyetleri yılı daralma bölgesinde tamamlıyor.

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) aralık ayı öncü PMI verileri açıklandı. Buna göre, ülkede kasımda 47,2 puan olan bileşik PMI aralıkta 47,8 puana yükseldi.

Art arda altı aydır faaliyetlerde büyümeyi gösteren 50 puan seviyesinin altında bulunan bileşik PMI'ya ilişkin piyasa beklentisi de aralıkta 47,8 puana yükselmesi yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü PMI de aralıkta 49,3'ten 51 puana çıkarak, yükselişini ikinci aya taşıdı.

İmalat sanayi PMI ise söz konusu ayda 43'ten 42,5 puana gerileyerek son 3 ayın sen düşük seviyesine indi.

Açıklamada, "Almanya'nın özel sektöründe ticari faaliyetler altıncı aydır art arda geriledi, ancak hizmet faaliyetlerindeki hafif toparlanma sayesinde daralma oranı bir miktar ivme kaybetti." denildi.

İmalat sektörünün derin bir durgunluk içinde kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, sektörde aralıkta daha fazla iş kaybı yaşandığı aktarıldı.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'da hizmet sektörü beklenenden daha iyi bir Noel sezonuna hazırlanıyor gibi görünüyor…Hizmetlerdeki bu iyileşme, imalat üretimindeki daha hızlı düşüşü iyi bir şekilde dengeliyor ve GSYH'nin yılın son çeyreğinde küçülmemiş olabileceğine dair biraz umut veriyor." yorumunu yaptı.

İmalat sektörünün de durumun "bayram havasında" olmadığını belirten La Rubia, "Üretim önceki iki aya kıyasla çok daha hızlı düştü ve yeni siparişler tüm yıl boyunca görülen en hızlı düşüş oranlarından birini yaşadı. Yeniden yapılandırma planlayan şirketlerle ilgili tüm olumsuz haberler göz önüne alındığında bu kesinlikle büyük bir şok değil." ifadelerini kullandı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı ise daralmayı gösteriyor.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Alman ekonomisi, büyümede zorluk yaşıyor

Bu arada Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtuldu. Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, yurt dışından gelen yoğun rekabet, sanayideki yavaşlama, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Buna ek olarak, ülkede koalisyon hükümetinin kasımda bütçe tartışması nedeniyle dağılması Avrupa'nın en büyük ekonomisini şubat ayındaki erken seçimlere kadar siyasi belirsizlik içinde bıraktı.

Ülke ekonomisi, geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daraldı. Almanya, böylece G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke oldu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 küçülmesini bekliyor. Hükümet de ekonomide bu yıl için yüzde 0,2 küçülme öngörüyor. Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.