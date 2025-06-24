Almanya İş Ortamı Güven Endeksi Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya İş Ortamı Güven Endeksi Artışta

24.06.2025 15:27
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Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, haziran ayında 88,4 puana yükseldi, artış altı aya taştı.

Almanya'da Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, faiz indirimleri ve hükümetin büyük mali paketinin şirketlerin gelecekteki işleri konusunda daha iyimser olmasını sağlamasıyla haziranda 88,4 puana yükselerek artış serisini altıncı aya taşıdı.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Almanya İş Ortamı Güven Endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, mayısta 87,5 olan sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, bu ay 88,4 puana yükseldi. Art arda yükselişini altıncı aya taşıyan endekse ilişkin piyasa beklentisi 88,2 puana yükselmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 89'dan 90,7 puana ve Mevcut Durum Endeksi 86,1'den 86,2'ye yükseldi.

Ifo'nun açıklamasında, "Alman şirketleri arasında güven algısı iyileşti. Özellikle beklentiler iyileşti." ifadelerine yer verildi.

Alman imalat sektöründe güvenin marjinal düzeyde toparlandığı belirtilen açıklamada, "Şirketler sipariş defterlerinden memnuniyetsizliklerini sürdürüyor." denildi.

Açıklamada, hizmet sektöründe endeksin özellikle güçlü toparlanma gösterdiği ve inşaat sektöründe güvenin toparlanmaya devam ettiği aktarıldı.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, veriye ilişkin değerlendirmesinde, şirketlerin mevcut durumlarını biraz daha iyi olarak değerlendirdiklerini belirterek, " Alman ekonomisi yavaş yavaş güven kazanıyor." ifadesini kullandı.

Commerzbank Baş Ekonomisti Jörg Kramer de Ifo İş Ortamı Güven Endeksi'nde art arda altıncı artışın, ekonomik gerilemenin geride kaldığının açık bir işareti olduğunu belirterek, Alman hükümetinin büyük mali paketi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirimlerinin şirketlerin ekonomiye güvenini artırdığını kaydetti.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde her ne kadar yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetse de ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Öte yandan, Almanya'da bir önceki Federal Meclisteki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.

Kaynak: AA

Hükümet, Almanya, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya İş Ortamı Güven Endeksi Artışta - Son Dakika

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