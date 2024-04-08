Almanya'nın ihracatı şubatta düştü

Ekonomi

Almanya'nın ihracatı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ithalatındaki gerilemelerin etkisiyle şubatta aylık bazda yüzde 2 düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 azalarak 132,9 milyar avro oldu.

İhracatın ocaktaki yüzde 6,3 artışın ardından şubatta beklentilerin üzerinde düşmesi dikkati çekti. Piyasa beklentisi, ihracatın yüzde 0,5 düşeceği yönündeydi.

Şubatta ithalat ise yüzde 3,2 artarak 111,5 milyar avroya çıktı.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası şubatta 21,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Şubat 2023'te söz konusu fazla 16,9 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Şubat 2023'e göre ihracat yüzde 4,4, ithalat da yüzde 8,7 geriledi. İhracattaki düşüş temel olarak zayıf Avrupa ticaretinden kaynaklandı.

Almanya'da şubat ayı ihracatının 72,9 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 57,5 milyar avroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi.

Ocak ayına göre, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 3,9 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 5,7 düştü.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,6 düşerek 8 milyar avro oldu. Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracatı yüzde 10,2 artarak 13,8 milyar avroya çıkarken, Rusya'ya ihracatı yüzde 1,5 artarak 700 milyon avroya yükseldi. Rusya'dan ithalat da yüzde 23,5 artışla 200 milyon avroya çıktı.

Analistlere göre, yavaşlayan küresel büyüme, jeopolitik gerilimler ve tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası, Alman ihracatını olumsuz etkiliyor.

İhracata bağımlı Alman sanayisi, zayıf küresel ekonomiden dolayı sıkıntılar yaşıyor. Pek çok merkez bankasının, yüksek enflasyon nedeniyle politika faiz oranlarını keskin bir şekilde artırması, makine ve otomobil gibi Almanya'nın ana ihracat ürünlerine yönelik kredilerin önemli ölçüde daha pahalı olmasına ve dolayısıyla talebin azalmasına neden oluyor.

Çin'in ihracatta hedef pazar olmaktan ziyade giderek daha çok rakip ülke olmaya doğru evrilmesi de Alman ihracat sektörünü baskılıyor.