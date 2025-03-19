Almanya'nın Kredi Notu Düşebilir - Son Dakika
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Ekonomi

Almanya'nın Kredi Notu Düşebilir

Fitch, Almanya'nın borçlanma planlarının uzun vadede kredi notunu etkileyebileceğini belirtti.

19.03.2025 02:16
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Fitch Ratings, Almanya'nın "AAA" kredi notunun altyapı ve savunma için yapacağı büyük borçlanmanın reformlarla dengelenmemesi veya büyümede kalıcı bir iyileşmeye yol açmaması durumunda uzun vadede baskı altında kalabileceğini bildirdi.

Almanya'da Federal Meclis, altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" dedi.

Yapılan anayasa değişikliğine göre, ülkenin savunması için yapılacak büyük harcamalar borç freni uygulamasının dışında tutulacak. Ayrıca altyapı ve iklim hedeflerine ulaşmak için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulmasına imkan sağlanacak.

Meclis, aldığı kararla Avrupa'nın en büyük ekonomisini canlandıracak ve Avro Bölgesi'nde büyümeyi teşvik edecek büyük bir borçlanma artışını onaylamış oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in "Almanya'nın Harcama Planları Jeopolitik ve Büyüme Zorlukları için Mali Alanı Kullanma İsteğini Gösteriyor" başlıklı analizine göre, ek harcamalar ülkede ekonomik büyümeyi destekleyecek ve rekabet gücünü artıracak.

Fitch Ratings'in değerlendirmesinde, ek harcamaların kendi başına Almanya'nın uzun vadeli büyüme beklentilerini önemli ölçüde iyileştirmesinin olası olmadığına dikkat çekildi ve bu nedenle yapısal reformlar ve daha rekabetçi sektörlere odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Gelecek 10 yıl içinde Almanya'dan 900 milyar ila 1 trilyon avro ek harcama öngörülürken, bunun da 2024 verileriyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 20'sinden biraz fazlasına denk geldiğine yer verildi.

Fitch, söz konusu harcamaların 2025-2027 yıllarında GSYH'ye yaklaşık yüzde 0,4 puanlık katkı yapmasını da bekliyor.

Geçen yıl 118,8 milyar avro ile GSYH'nin yüzde 2,6'sına denk gelen bütçe açığının 2027'ye kadar GSYH'nin yüzde 4 ila 4,5'ine yükselmesi de Fitch'in beklentilerin arasında yer alıyor. Bu da ülkenin toplam kamu borcunun GSYH'nin yüzde 70'ine ulaşmasına neden olacak. Söz konusu oran yine de 2010'daki küresel finansal kriz sırasında ulaşılan yüzde 80'lik zirvenin altında kalacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fitch Ratings, Politika, Savunma, Ekonomi, Almanya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Almanya'nın Kredi Notu Düşebilir - Son Dakika

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