Almanya rafineri kapasitesini korumak için resmi diyalog süreci başlattı - Son Dakika
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Almanya rafineri kapasitesini korumak için resmi diyalog süreci başlattı

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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, rafinerilerin geleceğine yönelik ulusal strateji hazırlanacak resmi diyalog sürecini başlattı. Bakanlık, olası kapanışların ithalatla telafi edilemeyeceği ve bunun kimya endüstrisini tehdit edeceği uyarısında bulundu.

Alman hükümeti, petrol rafinerilerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güvence altına almak ve yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla kapsamlı bir eylem planı başlattığını duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede rafinerilerin geleceğini şekillendirecek ve ulusal bir stratejiyle taçlandırılacak resmi diyalog sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Diyalog sürecinin sonunda hazırlanacak strateji raporunun doğrudan bakanlar kuruluna sunulacağı aktarılan açıklamada, sürece eyalet yönetimleri, sendikalar ve ilgili sanayi kollarının da dahil edileceği ifade edildi.

Açıklamada, rafineri kapasitesinin korunmasının, sanayi politikasının en stratejik önceliklerinden biri olduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, olası rafineri kapanışlarının ithalat yoluyla telafi edilemeyeceğine işaret edilerek, bu durumun özellikle kimya endüstrisindeki şirketlerin varlığını tehdit edeceği veya üretimi yurt dışına taşımaya zorlayacağı uyarısında bulunuldu.

Sektörün fosil yakıtlardan sürdürülebilir ham maddelere geçişi için milyarlarca avroluk yatırımlar gerekirken, şirketlerin uzun vadeli planlama yapabilmesi için ekonomik risklerin öngörülebilir olması gerektiği aktarıldı.

"Dayanıklı bir sanayi için güçlü rafineriler şart"

Küresel çatışmaların ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların güvenilir enerji arzının önemini bir kez daha kanıtladığına işaret edilen açıklamada, güçlü bir sanayi ülkesinin güçlü rafinerilere ihtiyacı olduğunun altı çizildi.

Ekonomi Bakanlığı açıklamasında, bu diyalog sürecine paralel olarak, enerji sisteminin dayanıklılığını artıracak somut adımları belirlemek üzere bakanlıklar arası ortak bir çalışma başlatılacağı bildirildi. Bu kapsamda, kriz senaryoları ve idari yapıların yeniden gözden geçirilerek stratejik planlama araçlarına entegre edileceği belirtildi.

Üretimde artış, ithalatta düşüş

Yıllık 92 milyon tonu aşkın ham petrol işleme kapasitesine sahip 11 büyük rafineri tesisine ev sahipliği yapan Almanya'da bu merkezler, yalnızca taşımacılık sektörü için yakıt üretmekle kalmıyor, kimya ve ilaç gibi kritik sektörlere de hayati ara ürünler sağlıyor.

Öte yandan, Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, 2026 yılının ilk yarısında Almanya'nın yerli akaryakıt üretimi kayda değer bir artış gösterdi.

Söz konusu dönemde motor ve havacılık benzini üretimi yüzde 1,8 artarak 11 milyon tona ulaşırken, dizel üretimi ise yüzde 9,4 gibi güçlü bir büyüme kaydederek 15,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yerli üretimde yaşanan bu ivmeyle birlikte Almanya'nın dışarıdan yakıt ithalatı da yılın ilk yarısında ciddi oranda geriledi.

Kaynak: AA
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