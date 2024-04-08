Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na İlk Çeyrekte 102 Bin 319 Başvuru Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na İlk Çeyrekte 102 Bin 319 Başvuru Yapıldı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde hizmet veren 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na yılın ilk çeyreğinde 102 bin 319 çağrı geldi. Tüketicilerin en çok ayıplı mal ve hizmetler ile mesafeli sözleşmeler konusunda şikayette bulunduğu görüldü. Bakanlık, tüketici mevzuatının uygulanmasını sağlamak amacıyla denetim çalışmalarını sürdürüyor ve geçen yıl yaklaşık 713 milyon lira idari para cezası uygulandı.

08.04.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
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Ticaret Bakanlığı bünyesinde hizmet veren "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na yılın ilk çeyreğinde 102 bin 319 çağrı geldi.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, söz konusu hat, tüketicilerin sorunlarına ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve bu sorunların ilgili makamlara iletildiği "çağrı merkezi" olarak hizmet sunuyor. Hattı arayanlar, insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında da bilgi alabiliyor.

Söz konusu hatta 2022'de 333 bin 438 başvuru gelirken, geçen yıl bu sayı 385 bin 682'ye yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise tüketiciler, hatta 102 bin 319 başvuru yaptı.

İlk çeyrekteki başvurular değerlendirildiğinde, tüketicilerin en çok ayıplı mal ve hizmetler konusunda şikayette bulunması dikkati çekti. Bu dönemde gelen başvuruların yüzde 45,6'sını (46 bin 696) bu konu başlığı oluşturdu. Tüketicilerin en çok şikayet ettiği ikinci konu, 19 bin 381 (yüzde 18,9) ile mesafeli sözleşmeler oldu.

Bakanlık denetim çalışmalarını sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa koşullarında yaşanan değişiklikleri, sektörün genel özelliklerini, tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişimleri ve tüketicilerden aldığı şikayet başvurularını dikkate alarak denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Tüketicilerin korunmasına yönelik, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar, piyasa gözetimi ve denetimi, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerin denetimi, etiket ile kasa arasındaki fiyat farkı konularının üzerinde hassasiyetle duran Bakanlık, tüketicilerin korunmasına ilişkin mevzuatın uygulanmasındaki etkinliğin sağlanması amacıyla mesafeli sözleşmeler başta olmak üzere abonelik sözleşmeleri, bankacılık hizmetleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli konut satışları, taksitle satış sözleşmeleri, devre tatil, paket tur, satış sonrası hizmetler ile fiyat etiketi gibi konularda denetimler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamdaki denetimler sonucunda geçen yıl yaklaşık 713 milyon lira, 2024 yılının ilk üç ayında ise yaklaşık 171 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara ilişkin ise geçen yıl 114 milyon lira idari para cezası uygulanırken, bu yılın ilk çeyreğinde 65 milyon lira ceza kesildi.

Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında geçen yıl yaklaşık 15 milyon lira, bu yılın ocak-mart döneminde ise yaklaşık 8 milyon lira idari para cezası verdi.

Tüketici mevzuatı kapsamında 2023 yılında yaklaşık 842 milyon lira, 2024 yılının ilk üç ayında ise 244 milyon lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na İlk Çeyrekte 102 Bin 319 Başvuru Yapıldı - Son Dakika

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