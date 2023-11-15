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Fransız raylı taşımacılık devi Alstom, 1500 kişiyi işten çıkaracak ve varlıklarını satacak - Son Dakika

Fransız raylı taşımacılık devi Alstom, 1500 kişiyi işten çıkaracak ve varlıklarını satacak

Fransız raylı taşımacılık devi Alstom, 1500 kişiyi işten çıkaracak ve varlıklarını satacak
15.11.2023 14:17

Borç batağında yüzen Fransız tren üreticisi Alstom, likidite sorununu kontrol altına almak için 1500 kişiyi işten çıkaracağını ve varlıklarını satacağını duyurdu. Şirketin varlık satışından 500 milyon ila 1 milyar euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Demir yolu ve raylı taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren Fransız Alstom'dan yapılan açıklamada, şirketin bilançosunu güçlendirmek ve yatırımcılarının yüksek borçla ilgili endişelerini azaltmak amacıyla çalışan sayısının düşürüleceği, varlık satışı yapılacağı ve sermaye artırımının da değerlendirildiği belirtildi. Şirket bu kapsamda 1500 kişiyi işten çıkaracak.

3,43 MİLYAR EUROLUK BORÇ

Alstom'un 30 Eylül itibarıyla net borcu 3,43 milyar euroyu bulurken, şirket Mart 2025'e kadar bu rakamı 2 milyar euro azaltmayı planlıyor.

1 MİLYAR EUROLUK VARLIK SATIŞI

Varlık satışından 500 milyon ila bir milyar euro arasında gelir elde etmeyi hedefleyen şirket, ayrıca orta vadeli hedeflerine ulaşmaya yardımcı olması için yaklaşık 1500 personeli işten çıkaracak.

HİSSELER ÇAKILDI

Bu yıl hisse sahiplerine temettü ödemesi yapılmayacak. Haberin ardından Alstom'ın hisseleri bugün yüzde 20'den fazla düşüşle 11,50 euroya geriledi. Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40'dan fazla değer kaybetti.

Kaynak: AA

Alstom, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransız raylı taşımacılık devi Alstom, 1500 kişiyi işten çıkaracak ve varlıklarını satacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransız raylı taşımacılık devi Alstom, 1500 kişiyi işten çıkaracak ve varlıklarını satacak - Son Dakika
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