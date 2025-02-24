Altay Tanklarının Teslimatları Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Altay Tanklarının Teslimatları Başlıyor

Görgün, 2028'e kadar toplam 85 Altay tankının teslim edileceğini açıkladı.

24.02.2025 18:16
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu sene ilk seri üretimden çıkacak Altay tankların teslimatının yapılacağını belirterek, 2028'e kadar toplam 85 tankın teslim edileceğini bildirdi.

Görgün, Kahramankazan ilçesindeki BMC Ankara zırhlı araç üretim tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Tesiste hem zırhlı araç üretimi hem de zırhlı araçların ihtiyaç duyduğu motor ve güç aktarma üretimlerinin yapılacağına işaret eden Görgün, tesisinin inşa faaliyetlerinin hızla sürdüğünü söyledi.

Görgün, tankların teslimatına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu sene söz verdiğimiz üzere ilk seri üretimden çıkacak tanklarımızı kahraman ordumuza teslim ediyor olacağız. Şu anki planlamalarımız ağustos ayı içinde tesisimizi açmak, ihtiyaç duyulan tüm zırhlı araçlarımızın üretimi için süreci başlatmak ve devam ettirmek. Yürüttüğümüz Altay tankı projesi heyecanla beklenen yüksek teknoloji içeren bir platform. Bu platform için yaklaşık 600'ün üzerinde firma çalışıyor. Tabii ki ana yüklenicimiz BMC ile birlikte ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi firmalarımız çalışıyor. 2025 yılı içerisinde 3 tane tankı teslim ettikten sonra önümüzdeki yıl 11 tane, sonra takip eden yıl, 41 tane ve 30 tane olmak üzere 85 aracın teslimatını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Toplam 165 tankın 2028'de teslim edileceğini belirten Görgün, tankın harekat kabiliyeti bakımından ateş gücü, komuta kontrol ve yardımcı sistemleri göz önünde alındığında yüksek teknoloji içeren birçok alt sistemi olduğunu vurguladı.

Görgün, Türkiye'nin kara araçları konusunda dünyada kıymet gören bir konumda olduğunu, yaklaşık 50 ülkeye 4 bin 500'ün üzerinde zırhlı araç teslim edildiğini söyledi.

"Yerlilik ve millilik oranını artırmada çalışmalarımız devam ediyor"

Hem motor hem de güç aktarma organlarında yerlileştirme çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Görgün, şöyle konuştu:

"400 beygir, 600 beygir, 800 beygir, 1000 beygir ve Altay tankında kullanacağımız 1500 beygirlik BATU motoru hemen yanımızda gördüğümüz tesislerde tasarlanıyor ve üretiliyor. Bu motor ve güç aktarma sistemlerinde yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırıp, kara araçlarındaki tüm sistemlerde ürettiğimiz motorları ve aktarma organlarını kullanıyor olacağız. Yerlilik ve millilik oranını artırmada çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışına bağımlılığı en aza indirme, ihtiyaç duyduğumuzda kendi kendimize yetebilme anlayışımızı sürdüreceğiz."

"Yeni Altay tankını seri üretime hazır hale getirdik"

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da tesislerde yapılacak üretimlerle zırhlı araçların birçoğuna yerli ve milli motor tedarik eder hale geleceklerini belirterek, "Tesiste bulunan zırhlı araç test alanımız dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında en gelişmiş seviyede bulunuyor. Ayrıca modern bir eğitim merkezi de tesisimizde yer alıyor. Artık seri üretim için de geri sayıma başladık. Yeni Altay tankını seri üretime hazır hale getirdik." dedi.

Fabrika sahası, BMC Power tesisi ile toplam 840 bin metrekare olacak. Seri imalat hattı 63 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor. Tesiste parça hazırlık, kaynaklı imalat, final işletme, kumlama ve boyahane, montaj hatları ve test pisti bulunuyor.

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Kaynak: AA

Haluk Görgün, Türkiye, ankara, Altay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altay Tanklarının Teslimatları Başlıyor - Son Dakika

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