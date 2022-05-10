Alternatif Bank 30. yılında "Güçlü Adımlarla, Gelecek Biziz" mottosuyla toplandı - Son Dakika

Alternatif Bank, 2021'de sergilediği performansını ve bu yıla ilişkin beklentilerini, tüm çalışanlarının "Güçlü Adımlarla, Gelecek Biziz" mottosu ile çevrim içi olarak katıldığı 2022 Vizyon Toplantısı'nda değerlendirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Joseph Abraham ve yönetim kurulu üyeleri Zafer Kurtul ve Halil Ergür'ün konuşmalarıyla başlayan toplantı, Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür'ün sunumu ile devam etti.

Alternatif Bank'ın 30. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 2022 Vizyon Toplantısı'nda, aynı zamanda bankada 10, 15, 20 ve 25. yıllarını geride bırakan çalışanlar için kıdem ödül töreni düzenlendi.

Açıklamada toplantının açılışındaki konuşmasına yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Bank'ın sektördeki 30. yılının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Salgının etkilerini nispeten geride bırakmaya başladığımız ancak ekonomik yansımalarını halen hissettiğimiz zorlu bir süreçteyiz. Bu gibi dönemlerde şüphesiz ki kurumlar için zorluklara karşı hazırlıklı ve dirayetli durabilmek son derece önemli. Gururla belirtmek isterim ki Alternatif Bank olarak bu süreçte güçlü, basiretli ve yılmayan bankacılar olarak duruşumuzu koruduk. Uzun vadeli hedeflerimize ekip olarak güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. 2022 yılı ilk çeyrek sonuçları da bu çabamızın olumlu sonuçlarını çok güzel şekilde ifade ediyor. Bu başarıda en büyük pay; inanarak, kendini adayarak ve her türlü zorluğa karşı birlikte omuz omuza durarak çözüm üreten tüm Alternatif Bank ailesinindir. Hissedarımız Commercial Bank'ın desteğiyle müşterilerimize, paydaşlarımıza ve ülkemize değer yaratmaya devam edeceğiz."

"Üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz"

Alternatif Bank Genel Müdürü Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı ise Alternatif Bank ailesi olarak vizyon toplantılarının, çalışanlarının emeklerinin sonuçlarını net bir biçimde gördükleri, bu ailenin bir parçası olmanın gururunu tekrar yaşadıkları önemli bir buluşma olduğunu belirtti.

İnsan odaklı bankacılık anlayışıyla en zor dönemlerde dahi sektörde fark yarattıklarını ve tüm paydaşları için değer ürettiklerini aktaran Ataklı, "'İnsan odaklı banka' anlayışı bizim için önce çalışan odaklı olmak demek… İnanıyoruz ki mutlu çalışan mutlu müşteri yaratıyor. Müşterilerimize sunduğumuz farklılaşan hizmetlerin temelinde çalışanlarımızın yetkinliği ve mutluluğu yatıyor. Bu da Alternatif Bank'a başarılı sonuçlar, yeni hedefler olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Ataklı, Banka'yı geleceğe taşırken, o geleceği birlikte inşa edecekleri insan kaynaklarına odaklanarak gelişim süreçlerini sürekli yenilediklerini ve çeşitlendirdiklerini, büyük bir aile olarak, çalışmaya, gelişmeye, üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceklerini kaydetti.